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LAS CLAVES

  1. Buenas noches

    Buenas noches y muchas gracias por seguir otra victoria más del Málaga CF con EL ESPAÑOL.

    Hasta la próxima.

  3. Final (2-1)

  4. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1

    Córner a favor del Sporting

  5. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1

    95' Se para el partido por lanzamiento de un objeto. Se activa el protocolo y hay aviso por megafonía.

  6. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1

    94' El Sporting se estira en busca del empate. Tiene que saber jugar el Málaga estos minutos.

  7. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1

    92' El Málaga va a por más. El Sporting protesta y protesta por el gol de Joaquín. Pide falta en la recuperación de balón de Ramón.

  8. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1

    90' 6 minutos de descuento.

  9. ¡GOOOOOOL DE JOAQUÍN!

    85' Presión, presión y presión. Robo del Málaga que recoge Joaquín al borde del área y la cruza desde el borde. Yáñez hace la estatua.

  10. Se va Izan y entra Rafa

  11. Amarilla para Murillo

    La quinta. No jugará en Ceuta la próxima jornada.

  12. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1

    80' Le falta continuidad al Málaga ahora. Más circulación de la pelota y esperar el hueco.

  13. A córner Yáñez

    77' Disparo desde la esquina de Ochoa que el meta envía a córner.

  14. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1

    75' El Málaga tiene que circular más rápido el balón para abrir la defensa visitante. Y, sobre todo, no arriesgar y mantener la bola.

    Tiro alto de Izan Merino tras una circulación larga.

  15. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1

    70' El Málaga muerde para recuperar la pelota. Funes busca más juego por dentro con los cambios. A ver cómo le sale.

  16. Doble cambio en el Málaga

    Se van Niño y Larrubia y entran Haitam y Aarón Ochoa.

  17. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1

    65' Se para ahora un poco el ritmo del Málaga después del acoso. Pero presiona y presiona para robar la pelota. A ver a quién le duran las piernas más tiempo.

  18. A la barrera Larrubia

  19. Amarilla a Yáñez

    Sesenta minutos perdiendo tiempo. Ya le tocaba la amarilla al meta sportinguista. Es falta muy peligrosa la borde del área.

  20. Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1

    60' Dominio total del Málaga. Parece que sigue en superioridad numérica. Ataca y ataca sin parar.