LAS CLAVES
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Buenas noches
Buenas noches y muchas gracias por seguir otra victoria más del Málaga CF con EL ESPAÑOL.
Hasta la próxima.
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La crónca: Es una obsesión
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Final (2-1)
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1
Córner a favor del Sporting
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1
95' Se para el partido por lanzamiento de un objeto. Se activa el protocolo y hay aviso por megafonía.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1
94' El Sporting se estira en busca del empate. Tiene que saber jugar el Málaga estos minutos.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1
92' El Málaga va a por más. El Sporting protesta y protesta por el gol de Joaquín. Pide falta en la recuperación de balón de Ramón.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 2-1
90' 6 minutos de descuento.
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¡GOOOOOOL DE JOAQUÍN!
85' Presión, presión y presión. Robo del Málaga que recoge Joaquín al borde del área y la cruza desde el borde. Yáñez hace la estatua.
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Se va Izan y entra Rafa
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Amarilla para Murillo
La quinta. No jugará en Ceuta la próxima jornada.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1
80' Le falta continuidad al Málaga ahora. Más circulación de la pelota y esperar el hueco.
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A córner Yáñez
77' Disparo desde la esquina de Ochoa que el meta envía a córner.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1
75' El Málaga tiene que circular más rápido el balón para abrir la defensa visitante. Y, sobre todo, no arriesgar y mantener la bola.
Tiro alto de Izan Merino tras una circulación larga.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1
70' El Málaga muerde para recuperar la pelota. Funes busca más juego por dentro con los cambios. A ver cómo le sale.
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Doble cambio en el Málaga
Se van Niño y Larrubia y entran Haitam y Aarón Ochoa.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1
65' Se para ahora un poco el ritmo del Málaga después del acoso. Pero presiona y presiona para robar la pelota. A ver a quién le duran las piernas más tiempo.
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A la barrera Larrubia
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Amarilla a Yáñez
Sesenta minutos perdiendo tiempo. Ya le tocaba la amarilla al meta sportinguista. Es falta muy peligrosa la borde del área.
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Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División, en directo: 1-1
60' Dominio total del Málaga. Parece que sigue en superioridad numérica. Ataca y ataca sin parar.