Al Málaga CF no le da con el plan C

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afrontó el partido contra el Castellón con numerosas bajas clave en su plantilla, limitando las opciones de su técnico, Funes. Funes sólo pudo realizar dos de los cinco cambios permitidos, ya que la mayoría de sus habituales revulsivos estaban lesionados o sancionados. Jugadores como Larrubia, Dani Lorenzo, Rafa, Juanpe, Dorrio y Ramón no estuvieron disponibles, complicando la gestión del partido para el entrenador. Para el próximo encuentro ante el Eibar, el Málaga CF recupera a Rafa y Ramón, mientras que la participación de Larrubia está en duda.

A Funes le costó mirar al banquillo el sábado contra el Castellón. Todo en lo que confía y que está sano dentro de la plantilla estaba o sobre el césped, o en la grada formando el parte de bajas. De hecho, el técnico del Málaga sólo agotó dos de los cinco cambios de los que disponen los entrenadores en el fútbol actual.

Al hipotético once tipo del Málaga se le han caído jugadores como Larrubia o Dani Lorenzo. Sus bajas las suplió Funes en el once con Adrián Niño y Aarón Ochoa, las primeras sustituciones habituales en los partidos, más Rafa, sancionado por cinco amarillas.

A esos tres nombres se le puede unir Juanpe, baja para toda la temporada, Dorrio, que el viernes corrió la misma suerte que el centrocampista jerezano, o Ramón, con presencia importante en los últimos dos partidos antes de la visita del Castellón, pero que vio la roja al finalizar el derbi contra el Almería.

Por tanto, ninguno de los primeros nombres en los que piensa Funes cuando se le tuercen las cosas o quiere darle un giro a los partidos estaba calentando en la banda. No pudo tirar ni de Niño, ni de Ochoa, ni de Rafa, ni de Juanpe, ni de Dorrio, ni de Ramón.

El primer cambio fue el de Lobete por Adrián Niño. El vasco, habitual con Pellicer, perdió mucho protagonismo desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo. Sólo fue titular en Granada y en Andorra, y sólo ha jugado más de quince minutos en otros dos partidos. Ha participado en trece de los veintidós encuentros de dirigidos por Funes sin lesión mediante.

El segundo cambio fue el de Eneko Jauregi sustituyendo a Aarón Ochoa. El delantero también está relegado a los minutos residuales de los partidos. Fue titular en Andorra y en Albacete, después sólo en tres partidos ha jugado más de diez minutos. Contra el Castellón tuvo un remate que pudo suponer el empate pero se le fue cerca del poste.

Y el otro futbolista del que tiró Funes fue Haitam después del golazo que marcó en Almería. El extremo marroquí tan solo ha disputado esta temporada tres partidos con el del pasado sábado. Si se afina su puesta a punto puede ser un jugador determinante en esta recta final de la competición. Pero de momento su incursión en el equipo se está llevando de manera muy paulatina después de estar prácticamente casi tres temporadas sin jugar.

Eran las armas con las que contaba Funes contra el Castellón. Para la cita de Eibar recupera a Rafa y a Ramón. Larrubia será duda hasta última hora, aunque todo apunta que si participa se estaría forzando mucho la máquina.