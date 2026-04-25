2-3 | El Málaga CF recibe un mazazo del Castellón y se queda fuera del playoff

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF perdió 2-3 ante el Castellón en La Rosaleda, sufriendo su primera derrota bajo la dirección de Funes. El Castellón remontó en la segunda parte y dejó al Málaga fuera de las posiciones de playoff y lejos del ascenso directo. Chupe marcó dos goles para el Málaga, pero Cala fue clave para el Castellón con dos tantos que sentenciaron el partido. El Málaga pierde también el goalaverage frente al Castellón, que ha sido su bestia negra esta temporada.

En el minuto 80 de partido Izan Merino recibía de espaldas al borde de su área, se daba la vuelta y abría los brazos desesperado porque no encontraba socios. El Castellón desquició al Málaga CF en la segunda parte en La Rosaleda y le endosó la primera derrota (2-3) de la era Funes que lo deja fuera de las posiciones de playoff y lo aleja casi de forma definitiva del ascenso directo.

El Málaga estuvo grogui entre el 65' y el 80', y eso le costó los tres puntos en una tarde en el axioma taurino por excelencia. Tarde de expectación, tarde decepción. Recibimiento a lo grande y una Rosaleda con electricidad arropando a los suyos. Insuficiente para un rival con demasiado botín en el descanso y que supo herir a los locales cuando pudo.

Chupe adelantó al Málaga de penalti y después puso un halo de esperanza para el 2-3 que se quedó de manera definitiva en el luminoso. Al Málaga le faltó chispa tras la remontada visitante y dio la sensación de que a Funes le faltaron armas en el banquillo. Sólo Haitam agitó el avispero.

Ahora se queda fuera de las posiciones del playoff y visitará al Eibar, que le ha robado la plaza.

Einar, Ochoa y Niño fueron las novedades en el once de Funes. Joaquín partió desde la derecha y el '35' desde la izquierda a la hora de defender. El balón siempre lo buscó por dentro.

El Málaga tenía una consigna clara, había que ir a por el Castellón con todo. Y en la grada además había un punto más de esquizofrenia. Cómo apretó la grada en el arranque.

A los siete minutos el Málaga tuvo el primer lamento. Niño, de segundo delantero, se fue llevando el balón a trompicones dentro del área por la derecha y la puso para que Joaquín la mandase arriba. Estaba solo. Luego fue Dotor de cabeza.

No habían pasado diez minutos cuando encontró premio. Penalti por mano y Chupe, en el 12' tras las protestas, la mandó con calma para dentro.

El Málaga buscó más. Encontró espacios entre líneas, pero el juego se volvió trabado durante muchos minutos. El Castellón no dudó nunca en frenar al Málaga con faltas. Con muchas faltas (12-23).

Y cerca de la media hora, en el minuto 27, encontró un premio inmerecido. Cala se aprovechó de un boquete en el centro de la defensa para recibir solo delante de Alfonso y rematar mal. El meta la paró pero la pelota entró llorando.

El Málaga siguió buscando el segundo y Niño lo tuvo a balón parado después de un gran balón de Ochoa. Mientras, el Castellón rascaba y rascaba hasta el descanso.

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Diez minutos grogui que cuestan la derrota

En el intermedio, Pablo Hernández le dio cancha a Ronaldo, que le dio otro brío a su equipo. Hubo fuego cruzado de inicio. Ochoa remató llegando desde atrás y la pelota se fue a córner.

En la otra portería, Murillo se la jugó y casi le cuesta un susto. Pero en el 68', una contra eléctrica del Castellón, que un abrir y cerrar de ojos se plantó en el área, le valió el segundo. La pelota fue de un lado para otro, Cipenga-Mabil-Cipenga, para que Cala marcase a placer.

El Málaga estaba atolondrado y Funes no encontró soluciones en el banquillo. Mientras los locales se relamían llegó el tercero y la sentencia. Otra vez Cala, con la coronilla, la puso imposible para Alfonso rematando de espaldas una falta frontal.

Los locales empezaron a remar y Chupe, tras un saque de banda rápido de Haitam que Dotor puso atrás, recortó distancias con un remate de cabeza al primer palo.

El Málaga buscó el empate con empeño en los siete de añadido. Un remate con la derecha de Jauregi en el primer palo fue lo más cerca que estuvo el Málaga del empate.

Ya no estará cerca ni del empate ni del ascenso directo, que se le escapa. También se pierde el goalaverage con el Castellón, una bestia negra esta temporada.

Ahora sí, quedan cinco finales para volver a las posiciones de playoff y coger de nuevo la ola buena. Este equipo ha dado muchas razones para creer.