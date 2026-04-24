Málaga CF vs. CD Castellón, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga CF recibe al CD Castellón el sábado 25 de abril a las 21:00 en La Rosaleda, en la jornada 37 de Segunda División. Ambos equipos pelean por el ascenso directo: Málaga CF es 5º con 60 puntos y Castellón 4º con 61 puntos. El partido se podrá ver en LALIGA TV Hypermotion y plataformas como DAZN, Prime Video, Zeber y Finetwork. El Málaga llega con varias bajas importantes en el centro del campo y la afición prepara un recibimiento especial al equipo.

El Málaga CF recibe al CD Castellón este sábado 25 de abril en el estadio de La Rosaleda en un partido de la jornada 37 de Segunda División. Es un duelo directo entre dos equipos que están en el playoff de ascenso y apuran sus opciones de buscar su sitio en una de las dos primeras plazas.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 5º con 60 puntos en puestos de playoff de ascenso, se enfrenta a un conjunto blanquinegro 4º con 61 puntos.

El Málaga llega a la cita tras la dura derrota contra el Almería que lo aleja de las posiciones de ascenso directo y que dejó tocado al vestuario, con algo de rabia dentro que tendrá que sacar este sábado.

Funes ve agravado el capítulo de bajas en el centro del campo, ya que Rafa y Ramón, ambos sancionados, se unen a Dani Lorenzo y Juanpe como nombres para formar la medular. Izan, Dotor, Ochoa y Brašanac son los hombres que maneja el de Loja.

La afición malaguista prepara un recibimiento masivo a los suyos con la llegada del autobús al estadio.

El rival

El Castellón empezó a despegar con la visita del Málaga a Castalia en la primera vuelta, coincidiendo con el debut de Pablo Hernández en el banquillo. Era un equipo hundido en posiciones de descenso y que le remontó a los de Pellicer con dos goles en el descuento.

Desde entonces, no ha parado de escalar hasta vivir varias jornadas en posiciones de ascenso directo. Tras una mini racha negativa, el conjunto blanquinegro ha vuelto a la senda de los triunfos y pelea por el ascenso directo a Primera División.

Fecha y hora del Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el CD Castellón se disputa este sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda

Dónde ver el partido Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.