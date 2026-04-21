El Málaga CF condena los altercados en la previa contra el Almería y lamenta una "enemistad artificial"

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF condena los altercados ocurridos en la previa del derbi ante el Almería, que resultaron en cinco detenidos y un herido. Los incidentes se produjeron durante la llegada de los equipos al estadio, en un partido declarado de alto riesgo y con fuerte presencia policial. El club lamenta la creación de una "enemistad artificial" entre ambas aficiones, tradicionalmente unidas por la cordialidad y el respeto. El Málaga CF reafirma su compromiso con los valores de respeto y convivencia en el fútbol, y promete hospitalidad a la afición almeriense en futuras visitas.

El Málaga CF condena los altercados producidos en Almería en la previa del derbi andaluz disputado el pasado domingo en la ciudad indálica que se cerró con cinco detendidos -cuatro aficionados ultras del conjunto blanquiazul- y un herido ingresado en el hospital por cargas policiales.

Los hechos ocurrieron con la llegada en autobús de los dos equipos al estadio antes de un partido que fue declarado de alto riesgo.

Los altercados se salían del guion que ha imperado siempre en este derbi andaluz, donde siempre ha reinado la cordialidad entre las dos aficiones. De hecho, Málaga y Almería son clubes pioneros en el acuerdo de dejar entradas a un precio asequible cuando se han visitado mutuamente, en una actuación que viene de lejos.

Sorprendió también que el encuentro fuese declarado de alto riesgo, lo que motivó un refuerzo del dispositivo de seguridad con agentes de la Unidad de Intervención Policial y apoyo aéreo, además del operativo habitual.

Los momentos más tensos se concentraron en la rotonda del Fondo Sur, durante la llegada de los autobuses de los equipos. Allí, efectivos antidisturbios redujeron a un joven que ofrecía, dicen, "resistencia", en una escena marcada por la tensión y la intervención policial directa.

Para contener la situación, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y utilizaron sus defensas ante una multitud que respondía con "insultos y gritos". La presencia de bengalas y material pirotécnico redujo la visibilidad, en un entorno donde también intervinieron vigilantes de seguridad privada.

La falta de control en los accesos facilitó que aficionados de ambos equipos coincidieran en el mismo punto, lo que derivó en enfrentamientos. Según medios locales, el ambiente festivo inicial degeneró en momentos de pánico, con "personas huyendo ante el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos". Si bien, algunos aficionados malaguistas confirman en este periódico que lo peor fue "el abuso policial".

El Málaga CF considera que se ha creado una rivalidad artificial y tacha de "incomprensible" la "actitud de, al menos, cinco personas que, sin mostrar acreditación alguna, accedieron al terreno de juego al término del partido".

Comunicado oficial del Málaga CF:

"El Málaga Club de Fútbol desea manifestar su más firme condena ante los incidentes acontecidos con motivo del encuentro disputado el pasado domingo entre la UD Almería y nuestra entidad, unos hechos totalmente ajenos a los valores de respeto, convivencia y deportividad que deben presidir siempre el fútbol.

Lamentamos que se produjeran situaciones que se alejan del clima de cordialidad, cercanía y respeto mutuo que históricamente ha existido entre dos aficiones unidas por numerosos desplazamientos compartidos a lo largo de los años.

Asimismo, este club considera que se generó un ambiente de tensión innecesario que no contribuyó a la convivencia entre aficiones ni al normal desarrollo de una cita deportiva que debía vivirse desde el respeto y la deportividad.

Del mismo modo, resulta incomprensible la actitud de, al menos, cinco personas que, sin mostrar acreditación alguna, accedieron al terreno de juego al término del partido.

El Málaga CF considera que esta enemistad artificial carece de sentido. En esta línea, la reciente difusión de mensajes en redes sociales —aunque posteriormente eliminados— no contribuye a fomentar el respeto debido hacia nuestra entidad.

El club blanquiazul quiere reiterar su compromiso con un fútbol entendido como espacio de encuentro entre ciudades y aficiones hermanas, lejos de cualquier comportamiento que empañe la imagen de nuestro deporte. Por ello, trasladamos que, cuando la UD Almería visite nuevamente La Rosaleda, su equipo, su expedición y su afición serán recibidos con la hospitalidad, el respeto y la normalidad que siempre han caracterizado a nuestra entidad y a la ciudad de Málaga".