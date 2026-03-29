El Málaga CF renueva a los pilares de su proyecto deportivo, Funes y Juarros, hasta 2028

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ha renovado hasta 2028 al director deportivo Loren Juarros, al entrenador Juan Francisco Funes y al segundo técnico Juan Carlos Andrés. Las renovaciones refuerzan la estabilidad del proyecto deportivo del club, apostando por un modelo basado en la cantera y la continuidad de su estructura. Bajo la gestión de Juarros y Funes, el Málaga CF logró el ascenso a LALIGA HYPERMOTION y ha integrado con éxito a futbolistas de la Academia en el primer equipo. La coordinación entre las diferentes áreas y el desarrollo de la Ciudad Deportiva Fundación MCF consolidan la identidad y crecimiento del club.

El director deportivo Loren Juarros y el entrenador del primer equipo Juan Francisco Funes, así como el segundo técnico Juan Carlos Andrés, continuarán, en sus respectivos cargos, dos temporadas más en el Málaga CF, según han informado desde el propio club.

El acto de firma de ambos acuerdos se ha celebrado este mediodía en las oficinas del Estadio La Rosaleda. Con estas renovaciones, el Málaga CF refuerza la estabilidad de su proyecto deportivo y ratifica su apuesta por un modelo en el que el talento de la cantera sigue siendo un pilar estratégico. La línea marcada por el administrador judicial, José María Muñoz, y el director general, Kike Pérez, gana así continuidad sobre unas bases ya consolidadas.

Desde su llegada en mayo de 2023, Loren Juarros ha impulsado una planificación centrada en la promoción y renovación de futbolistas formados en La Academia MCF. En el plano competitivo, su gestión tiene como principal aval el ascenso del Málaga CF a LALIGA HYPERMOTION en la temporada 2023/24, logrado en su primer curso al frente de la dirección deportiva.

Además, bajo su mandato se ha reforzado la coordinación entre las categorías inferiores, optimizando recursos y asentando un proyecto de cantera con vocación de corto y medio plazo. En este engranaje, la Ciudad Deportiva Fundación MCF se consolida como eje operativo y activo estratégico del club, mientras que el Acuerdo Marco con clubes de la provincia ha contribuido a fortalecer la identidad y la implantación territorial del modelo.

Por su parte, Juan Francisco Funes prolonga su trayectoria en la entidad, a la que llegó en 2020 para dirigir al Atlético Malagueño. Tras cinco temporadas en el filial, culminadas con el ascenso a Segunda Federación en la campaña 2024/25, dio el salto al primer equipo en noviembre de 2025.

En esta nueva etapa, Funes ha estado acompañado por Juan Carlos Andrés como segundo técnico, formando un tándem respaldado por Loren Juarros y con experiencia compartida en la Real Sociedad de Fútbol. Bajo su dirección, el Málaga CF ha consolidado un estilo reconocible y competitivo, situándose en la zona alta de LALIGA HYPERMOTION a falta de diez jornadas para el final del campeonato.

El técnico lojeño ha dado continuidad sobre el césped a la filosofía implantada desde la dirección deportiva, apostando por un modelo de juego alineado con la identidad del club y que ha conectado con la afición. Su trabajo ha sido clave, además, en la integración progresiva de futbolistas del filial en la dinámica del primer equipo, favoreciendo su desarrollo y consolidación.

Tanto Loren como Funes han sido piezas fundamentales en la construcción de un modelo que sitúa a La Academia MCF como principal fuente de talento. La promoción de jugadores propios, la cohesión entre áreas y el refuerzo estructural del club definen una etapa marcada por la planificación y la coherencia.

Con ambas renovaciones hasta 2028, el Málaga CF afianza su apuesta por la estabilidad y el crecimiento sostenido, consolidando un proyecto en el que la cantera, el sentimiento de pertenencia y el compromiso con la entidad seguirán siendo sus ejes vertebradores.