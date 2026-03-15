85' El Málaga ha perdido algo de energía arriba en estos minutos. Doble cambio. Se van Puga y Dotor y entran Rafa y Gabilondo.

84' Otra falta cercana al área del Málaga.

83' Montero saca el córner bajo palos.

82' Falta al borde del área que lanza Sielva, el balón toca en la barrera y se va a córner.

81' Buena acción de Dorrio, que dejó el balón atrás para Chupe. El disparo raso lo detuvo Jiménez.