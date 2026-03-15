LAS CLAVES
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Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda. Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
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La crónica: La Rosaleda se convierte en un manicomio
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FINAL
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5-3 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
102' El juego continúa detenido tras el gol de Chupe con Gorka Etayo hablando con gente en la banda. Se ha lanzado algún objeto desde la grada.
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5-3 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
99' Con el Huesca volcado, el Málaga recupera y Larrubia deja a Chupe mano a mano, que define con una maestría tremenda sentando a Jiménez.
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¡GOOOOOOOOOL DEL MÁLAGA! LOCURA EN LA ROSALEDA
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4-3 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
97' Jugadón de Gabilondo, que la pone atrás y Chupe se duerme.
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¡Perdona Chupe!
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4-3 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
97' Córner que remata Carrillo en un rechace debajo de la portería y vuelve a llevar el miedo a las gradas.
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¡Gol del Huesca! Gol de Carrillo
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¡Evita Alfonso el tercero del Huesca!
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4-2 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
94' Balón largo que manda Alfonso Herrero, Chupe la pelea, Dorrio se la queda y se la da a Chupe, que primero amaga y luego dispara.
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¡Goooooooool de Chupe!
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3-2 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
92' Se jugarán 8 minutos de descuento. Cómo se ha complicado la vida el Málaga.
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Vale el gol de Pulido
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3-1 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
90 El juego lleva dos minutos parados mientras se revisa la acción.
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3-1 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
89' Se revisa el principio de la acción, porque Pulido remató tras una indecisión entre Montero, Murillo y Alfonso Herrero.
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Anulado un gol a Pulido por fuera de juego
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3-1 | Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División, en directo
85' El Málaga ha perdido algo de energía arriba en estos minutos. Doble cambio. Se van Puga y Dotor y entran Rafa y Gabilondo.
84' Otra falta cercana al área del Málaga.
83' Montero saca el córner bajo palos.
82' Falta al borde del área que lanza Sielva, el balón toca en la barrera y se va a córner.
81' Buena acción de Dorrio, que dejó el balón atrás para Chupe. El disparo raso lo detuvo Jiménez.
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Otra vez perdona Chupe el cuarto