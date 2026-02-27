Granada CF vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz

Las claves nuevo Generado con IA Granada CF y Málaga CF se enfrentan este sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:30 en Los Cármenes, en el quinto derbi andaluz de la temporada en Segunda División. El Málaga CF llega al partido en puestos de playoff de ascenso con 44 puntos, mientras que el Granada CF está en la posición 16 con 32 puntos. Funes no podrá contar con Galilea por lesión y Larrubia es duda; en el Granada, Pacheta pierde a Rubén Alcaraz, una de sus piezas clave. El encuentro se podrá ver en plataformas como LALIGA TV Hypermotion, y habrá al menos 600 aficionados malaguistas en el estadio.

El Málaga CF visita este sábado a partir de las 18:30 horas al Granada CF en el estadio de Los Cármenes en un partido de la jornada 28 de Segunda División en el que será el quinto derbi andaluz del curso.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, quinto clasificado con 44 puntos en playoff de ascenso antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto manchego en el puesto decimosexto con 32 puntos en la tabla.

El Málaga CF apuntala a otro jugador de La Academia: Recio renueva hasta 2029 El Málaga recuperó las buenas sensaciones contra el Albacete y volvió a sumar un triunfo para mantenerse en la zona alta de la clasificación. Pero lo que busca es volver a ganar fuera de casa tras dos derrotas consecutivas lejos de La Rosaleda.



Está más cerca el objetivo de los 50 puntos que dan la salvación, pero en Martiricos ya se mira más arriba. Funes pierde a Galilea, con una lesión miotendinosa en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda que lo mantendrá más de un mes fuera del equipo, por lo que Montero apunta a titular. David Larrubia será duda hasta última hora ya que arrastra unas molestias que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana. El rival

Enfrente estará un Granada que no ha terminado de levantar cabeza en toda la temporada y que vive muy lejos de los objetivos establecidos al principio de temporada.

Pacheta pierde a uno de los nombres más importantes de su equipo, Rubén Alcaraz.

El estadio estará lleno con la presencia de al menos 600 malaguistas, que son las entradas que ha puesto el Granada a disposición del Málaga.

Fecha y hora del Granada CF vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Granada CF y el Málaga CF se disputa este sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:30 horas en el estadio de Los Cármenes.

Dónde ver el partido Granada CF vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Granada CF vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.