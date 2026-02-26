Calendario Málaga CF: el derbi andaluz contra el Cádiz ya tiene fecha y hora Málaga CF

El Málaga CF continúa encaramado en las posiciones de playoff de ascenso. El cambio de Pellicer por Funes surtió efecto y el conjunto blanquiazul ha ido hacia arriba en la clasificación y está en la zona alta. Para mantenerse ahí, ya conoce la fecha y horario de los próximos encuentros, el último, contra el Cádiz CF el sábado 21 de marzo a las 18:30 en el Nuevo Mirandilla.



Lo siguiente será el derbi contra el Granada CF en Los Cármenes el día de Andalucía, sábado 28 de febrero a partir de las 18:30 horas.

Después llegará una doble cita en Martiricos contra Real Valladolid y SD Huesca.

El último horario en conocerse es uno de los más esperados por la afición malaguista, el desplazamiento a Cádiz para medirse al conjunto amarillo.

Será el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas en un partido de la jornada 31 de Segunda División. Otra buena fecha para viajar con el equipo blanquiazul.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Jornada 28: Granada CF vs. Málaga CF, sábado 28 de febrero. Hora: 18:30

Jornada 29: Málaga CF vs. Real Valladolid, sábado 7 de marzo. Hora: 21:00

Jornada 30: Málaga CF vs. SD Huesca, domingo 15 de marzo. Hora: 18:30.



Jornada 31: Cádiz CF vs. Málaga CF, sábado 21 de marzo. Hora: 18:30

