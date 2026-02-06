Funes sobre su futuro en el banquillo del Málaga CF: "Nada tenía, nada tengo"

Las claves nuevo Generado con IA Funes, entrenador del Málaga CF, afirma que no le preocupa su futuro en el club y se centra en disfrutar el presente. Reconoce y agradece la valentía de la directiva al apostar por él, proveniente del filial, en un momento complicado. Funes defiende la importancia de trabajar sin miedo a perder el puesto, apostando por la ilusión y el optimismo en su labor diaria. El técnico destaca la confianza recibida por parte de Kike, José María y Loren, y asegura que su única preocupación es responder a esa apuesta con trabajo.

Carpe diem. Esa es la filosofía que aplica Funes a su día a día como entrenador del Málaga CF. No le preocupa su futuro, sólo disfrutar de lo que está viviendo. Porque tiene una sentencia clara en su mente: "Nada tenía, nada tengo".

El entrenador del Málaga CF compareció en rueda de prensa este viernes, un día después de que Loren Juarros dejara en el aire su continuidad al frente de la dirección deportiva del club y, por tanto, su capacidad para renovar a Funes. "Si yo no tengo garantías de si voy a seguir, tiene que ser el club el que hable con él", dijo Loren.

Y sobre esa respuesta de Loren se le preguntó a Funes. El entrenador de Loja se extendió en la respuesta.

"Yo solo puedo decir que estoy contento, en el sentido de que no era fácil apostar por un entrenador del filial, que iba último en Segunda RFEF. No era una apuesta sencilla, y tanto José María, Kike como Loren fueron valientes al dar ese paso. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio. A partir de ahí, lo que pensé fue disfrutarla", arrancó Funes.

Luego hizo un recorrido por el itinerario que viene a partir de ahora. "Hay un elemento importante que acaba de terminar, que es el mercado, y seguramente a partir de ahora se empiecen a dar otros acontecimientos. Desde este momento se puede empezar a vivir una situación distinta, de la que pueden surgir nuevas circunstancias".

A partir de ahí, Funes dejó una reflexión interesante, de las que acostumbra. "Pero hay una parte muy importante que me preocupa como entrenador. Cuando uno siente miedo a perder algo, o piensa que algo que tiene quizá no lo va a poder conservar mucho tiempo, empieza a tener miedo y a pensar en otras cosas. El miedo inhibe todo lo bueno".

"En cambio, cuando uno siente que no tiene nada que perder y no tiene miedo, es mucho más fácil ser atrevido, vivir el riesgo, hacerlo con alegría, con ilusión y con optimismo".

"Mi contrato es por los próximos ocho meses, y de nuevo tengo que preocuparme de disfrutar la oportunidad que me han dado. Voy a hacerlo sin pensar si después podré seguir o no. Siempre lo he tenido claro: cada día que estoy aquí quiero disfrutar cada momento, disfrutar de mis jugadores, de mi cuerpo técnico, y dejar que lo que tenga que pasar, pase".

"Si uno empieza a inquietarse porque las cosas no se dan en el tiempo o en la forma que uno imagina o entiende, comienza a tener miedo y deja de ser uno mismo. Y cuando uno no es uno mismo, las cosas dejan de suceder como deben. Yo estoy muy tranquilo", insistió Funes.

"Para mí esto es un regalo y lo estoy viviendo con muchísima alegría. Quiero que siga siendo así, independientemente de los tiempos o de las situaciones que se den en el club".

"Como digo, nada tenía y nada tengo. Lo único que sé es que quiero disfrutar de la plantilla, del vestuario y del trabajo diario que toca hacer ahora.

"Siento la confianza de Kike, José María y Loren. Creo que siempre han mostrado cercanía y apoyo hacia mi persona. Termino la respuesta como la empecé. No era una apuesta fácil, y los tres fueron capaces de dar ese paso adelante. Por eso estoy agradecido, y lo único que me preocupa es seguir trabajando para responder a la confianza y a la apuesta que hicieron por mí".