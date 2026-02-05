Loren Juarros deja en el aire su continuidad en el Málaga CF como director deportivo

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, durante una rueda de prensa en el estadio de La Rosaleda. EEM

Había poca expectación con la comparecencia de Loren Juarros para valorar el mercado de fichajes de invierno en el Málaga CF, donde el único movimiento ha sido dejar sin licencia a Moussa para que tenga minutos con el filial. Pero el director deportivo, cuestionado por su continuidad al final de temporada, ha dejado en el aire su renovación en varias ocasiones. "No depende de mí".

Loren se sentó ante los micrófonos en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para analizar cómo ha transcurrido el mercado de fichajes en Segunda División, tirando del ya clásico power point con el que enseña, junto al analista de datos del club, todos los movimientos y algunas de sus características.

Defendió los no movimientos en la primera plantilla porque ve a un equipo preparado para competir en la segunda vuelta sin necesidad de fichajes y confiando en la recuperación de algunos lesionados.

Explicó que lo primordial es la consolidación del proyecto con el fortalecimiento de la vinculación de los principales activos del club, como son los jóvenes procedentes de la cantera que están tirando del carro y brillando en el actual momento deportivo.

En ello está trabajando, pero si no cambian las cosas, lo hará hasta el próximo mes de junio, cuando finaliza su contrato con el Málaga CF.

Loren fue cuestionado en varias ocasiones por si se extenderá su vínculo con el club. "Yo trabajo para que el Málaga vaya lo mejor posible. He venido con mucha ilusión, es un proyecto en el cual creo y en el cual creen ellos". Pero la renovación "no depende de mi", fue la frase que empleó Loren en varias ocasiones.

"Yo tengo claro que renuevo a Funes si me mandan"

"Málaga es un sitio para trabajar de la forma que estamos trabajando. Hemos tenido suerte, aciertos y desaciertos, Queda mucho por hacer. Queda un trabajo más difícil todavía, porque hay que consolidar todo esto", pero "mi situación no es algo que me quite tiempo. Estoy trabajando para llevar esto al mejor lugar".

"Vine en una situación muy complicada. Acepté venir por las condiciones. Estoy trabajando para estar todo el tiempo que pueda para que el Málaga siga creciendo", insistió Loren con el mensaje que ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de su estancia en el Málaga.

Pero las dudas sobre su renovación aumentaron cuando se le preguntó por la continuidad de Funes al frente del banquillo del Málaga.

"El club tiene que pensar en el entrenador del futuro. Lo primero que tiene que hacer el club es convencer a Funes de que es parte de ese proyecto. El entrenador es una pieza fundamental para el futuro del club", es lo que dijo el dirigente blanquiazul, poniendo la pelota en el tejado del administrador judicial, José María Muñoz, y Kike Pérez, directo general, presente en la sala de prensa.

Se insistió sobre si dentro de su papel como director deportivo no estaba la función de elegir al entrenador. Aquí fue más elocuente: "Yo renuevo a Funes si me mandan. Una cosa son los jugadores y otra el entrenador".

De momento, todo apunta a que las negociaciones sobre su renovación o no existen, o están enquistadas.