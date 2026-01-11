2-1 | El Málaga CF de Funes también sabe remontar y se impone al Ceuta con dos goles de Chupe

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF logró su cuarta victoria consecutiva tras remontar un gol tempranero del Ceuta. Chupe fue el protagonista del partido con dos goles, uno de penalti y otro de gran calidad técnica. Con esta victoria, el equipo de Funes suma 32 puntos y se sitúa a dos del playoff al terminar la segunda vuelta. El Málaga mostró capacidad de reacción y solidez tras un inicio complicado, aunque falló un penalti en la segunda mitad.

El Málaga CF también sabe remontar. Es lo que hizo para firmar la cuarta victoria consecutiva y bordear las posiciones de playoff (17 de 21 puntos desde la llegada de Funes). Y se remonta más fácil con Chupe, un delantero en estado de gracia que dejó un gol de bandera y otro de penalti para darle la vuelta a un partido que se puso cuesta arriba a los tres minutos.

Los blanquiazules encajaron el golpe tempranero y se fueron a por la victoria hasta conseguirla, insistiendo en la idea de Funes.

Se termina la segunda vuelta con 32 puntos, a dos del playoff, con las mejores sensaciones posibles y con un calendario que invita al optimismo, aunque en algún momento se romperá la racha.

Funes volvió a su esquema de garantías sentando a Niño y metiendo a Dani Lorenzo. También cambió los cromos de Joaquín por Ochoa.

Sin tiempo para acomodarse en los asientos, dos exmalaguistas fabricaron el gol del Ceuta a los tres minutos. Cristian la puso en el punto de penalti y Kuki Zalazar la peinó al segundo palo ante la salida de Alfonso.

El Ceuta le metió energía a los primeros minutos pillando al Málaga con el paso cambiado tras el gol tempranero. Además, jugaban con el reloj, aunque les quedaba un mundo por delante.

El Málaga no estaba cómodo, no encontró huecos y no llegó al área de Vallejo hasta la que se bordeaba la media hora de juego.

Los de Funes apretaron y acumularon varias llegadas a la portería visitante. Larrubia tuvo un disparo buscando la esquina de abajo pero le faltó fuerza. Fue después de una buena jugada de Joaquín. Después Chupe tuvo otro disparo que Vallejo mandó a córner.

Pero el Ceuta fue capaz de bajarle revoluciones al partido con alguna posesión larga y con jugadores en el suelo uno detrás de otro.

Hasta que Joaquín agarró la pelota y fue metiéndose para dentro agarrado por un rival. Filtró el pase a la espalda de defensa y Chupe rompió en diagonal. Llegó al balón antes que Vallejo y el meta del Ceuta lo derribó. Penalti clarísimo que el cordobés mandó para dentro con mucha tranquilidad en el minuto 43.

Pero Chupe se tenía guardado algo más. Cuando se anunciaban los seis minutos de descuento Joaquín metió otro balón al corazón del área y Kone despejó hacia arriba. Chupe colocó el cuerpo para ganarle la posición al defensa. De espaldas, controló con la derecha y girándose si dejarla caer remató con la izquierda. Un golazo como una catedral.

El Málaga se iba al vestuario con el subidón.

Chupete remata a portería para marcarle el segundo gol al Ceuta. LaLiga

La ventaja pudo ser más amplia

Y solo sufrió en los primeros instantes de la segunda mitad, con tres córners consecutivos del Ceuta, que únicamente volvió a inquietar en el descuento.

Hasta entonces, el Málaga pudo matar el partido con un penalti fallado por Chupe. El propio delantero protagonizó una acción similar a la del primer penalti, anticipándose esta vez a un defensa y fue derribado. Eder Mallo no dudó.

El delantero volvió a elegir la derecha abajo de Vallejo, pero esta vez el meta se quedó con la pelota, a pesar de que el '9' rompió el balón.

Era el minuto 71. Antes, el Málaga manejó la pelota con criterio e impidió al Ceuta acercarse al área.

Después, lo pudo matar a la contra varias veces, pero faltó tino en el último pase. Ochoa había refrescado el centro del campo por Dotor y el canterano guio varias contras peligrosas. Como Larrubia. O un robo de Dani Lorenzo al borde del área. O Joaquín antes dejándose caer dentro del área cuando había dejado atrás a su par.

No lo terminó de cerrar el Málaga, pero fue suficiente para facturar otra victoria más, la cuarta consecutiva. Esta remontando.