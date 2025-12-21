95' Paradón de Alfonso y final. Vaya disparo de Centelles desde el borde del área. Se tiró bien abajo Herrero y la despejó. Final del partido y fiesta bajo la lluvia en La Rosaleda.

El Málaga se eleva a los 26 puntos. Funes continúa invicto desde que llegó al banquillo del Málaga.

Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda.