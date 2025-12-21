-
Málaga CF vs. UD Almería de Segunda División, en directo: Final 2-1
95' Paradón de Alfonso y final. Vaya disparo de Centelles desde el borde del área. Se tiró bien abajo Herrero y la despejó. Final del partido y fiesta bajo la lluvia en La Rosaleda.
El Málaga se eleva a los 26 puntos. Funes continúa invicto desde que llegó al banquillo del Málaga.
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda.
95' Amarilla a Víctor.
94' Aguanta el Málaga la pelota,
93' Despejó Puga lejos del área.
92' Falta a favor del Almería delante del banquillo visitante.
91' Se le va la pelota a Embarba por línea de fondo.
90' Cinco minutos de descuento.
90' Amarilla a Puga por frenar a Embarba.
89' Reclama penalti Lobete. Ochoa le metió un balón filtrado dentro del área y el vasco cayó cuando ganó la posición.
85' Ha habido doble cambio en el Málaga. Se fueron Chupe y Larrubia y entraron Lobete y Haitam.
81' Se juntaron los buenos y llegó el segundo, eso sí, con algo de fortuna. Dani Lorenzo desde su campo filtró una pelota entre dos rivales para Ochoa. Esto condujo hasta dársela a Niño dentro del área algo escorado. Se la fue acomodando hasta sacar un disparo que rebotó en la defensa. Bajó de las nubes en el segundo palo, donde estaba Chupe para fusilar y quitarse la camiseta.
¡Goooool de Chupe!
81' Goooooooool de Chupeeeeeeeeee
80' El Málaga está siendo muy valiente yendo arriba a por el Almería.
75' Doble ocasión del Málaga. Primero Dani Lorenzo y después Adrián Niño.
73' Doble cambio en el Málaga. Entran Niño y Ochoa y se marchann Joaquín e Izan Merino.
71' Disparo de Larrubia que desvía un defensa y repele como puede Andrés Fernández.
70' Sin merecerlo, empató el Almería. Arribas engañó con mucha tranquilidad a Alfonso Herrero.
69' Gol del Almería. Arribas anota el penalti.
68' Penalti a favor del Almería por manos de Víctor.
66' Cambio en el Málaga. Se marcha Dotor y entra Rafa.
65' Muy buena salida del descanso del Málaga. Aunque el desgaste sigue siendo tremendo.
64' Cambio en el Almería. Entra Luna y se retira Chirino.
63' Vaya ocasión ahora de Dotor. La mandó alta tras una internada de Larrubia.
62' Dani Lorenzo se durmió en un ataque y la contra casi le cuesta un disgusto al Málaga. Lopy disparó desde fuera del área y la pelota se le escapó a Alfonso. Que la recogió casi en la línea.
60' Sigue lloviendo en La Rosaleda. El Málaga ha tenido otra llegada clara, pero Chupe llegó algo forzado a la asistencia de Joaquín. Superó a Andrés pero Nelson alejó el peligro.
55' De momento el Málaga no sufre frente a un Almería que vuelca el juego por su banda izquierda. Calientan Rafa y Ochoa.
55' La ha tenido de nuevo clara Arribas tras una buena llegada del Almería por la derecha.
51' Vaya contra ha desperciado Joaquín. Falló en el control cuando se quedaba sólo delante de Andrés. Larrubia se la puso en bandeja.
50' El Málaga reclamó una mano dentro del área del Almería tras una cabalgada de Puga.
50' Sale el Málaga serio.
45' Se reanuda el juego en La Rosaleda. El Almería mete a Aranu y Centelles por Aridane y Álex Muñoz.
Málaga C.F.