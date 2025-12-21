Málaga 2-1 Almería | Fiesta bajo el diluvio en La Rosaleda

Los jugadores del Málaga celebran el gol del triunfo frente al Almería LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF venció 2-1 al Almería en un emocionante derbi andaluz jugado bajo intensa lluvia en La Rosaleda. El equipo dirigido por Funes sigue invicto y se posiciona en la parte alta de la clasificación tras derrotar a una de las mejores plantillas de Segunda División. Dani Lorenzo y Chupe fueron protagonistas en los goles, mientras que el portero Alfonso fue clave con una parada salvadora en el tiempo añadido. El Málaga demostró carácter y juventud en el campo, cerrando el año con una victoria que ilusiona a la afición.

Vaya forma de cerrar 2025 tuvo el Málaga CF. Menudo triunfo (2-1) del conjunto blanquiazul en el derbi andaluz contra el Almería bajo el diluvio que no paró de caer en La Rosaleda.

El Málaga de Funes sigue invicto y se cuela en la mitad alta de la clasificación en un partido en el que soportó los golpes al mentón del Almería para después merecer una victoria de un peso tremendo, frente a la mejor plantilla de Segunda con mucha diferencia sobre la segunda.

Por momentos parecía un partido de hombres contra niños, pero los niños, los del Málaga, tienen magia. Sostenidos por Alfonso bajo palos, que cerró el triunfo con un paradón en el 95', los Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo o Aarón Ochoa dijeron aquí estoy yo para que la grada acabase entonando el '¡Dulce Navidad!'. De dulce está el Málaga ahora. Una pena el parón navideño.

Funes se vio obligado a introducir un cambio en el once por la baja de última hora de Recio. Murillo ocupó su lugar. Y otro lo hizo por criterio deportivo. Apostó por Chupe de 9 -¡qué primera parte la suya-.

Tras unos minutos de tanteo el Málaga cogió de la pechera al Almería con Joaquín metiéndose hasta la cocina en varias ocasiones. Un tormento para Chirino.

En una de esas la pelota acabó en Víctor, que llegó también al área, y la cedió a Dani Lorenzo que no conectó bien con la pelota. Pero fue una ocasión clara.

Como claras no, clarísimas, las tuvo después Arribas cuando el choque se igualó. Primero remató sin dejar caer un balón que se acomodó, pero Herrero puso los puños muy firmes.

Más tarde, un balón le llegó al segundo palo donde estaba solo como la una y remató también de primeras. El santo Herrero la sacó con el pie izquierdo. En una parada de balonmano. El repertorio del toledano es inagotable.

El dominio era alterno pero las ocasiones más claras para el Almería, que estrelló un cabezazo al larguero a la media hora y a Gui se le hizo de noche delante de Alfonso dentro del área pequeña.

Pasado el susto, Larrubia, que ya tuvo algún escarceo de los suyos, le montó un lío gordo a Nelson Monte en el centro del campo, revolviéndose de espaldas y dejando al portugués atrás.

Encaró el área y filtró la pelota para Chupe, escorado, que en la línea de fondo hizo caer en la trampa a Aridane, que vio cómo el 9 le robó la cartera en un error imperdonable del central.

Chupe la puso atrás entre medio de dos defensas y Dani Lorenzo la empujó para adelantar a los locales en el 34’.

Dani Lorenzo celebra su gol del Málaga contra el Almería. LaLiga

El Málaga estaba llevando a cabo un desgaste tremendo, corrió mucho para neutralizar al Almería, con una plantilla prácticamente de Primera.

Los de Rubi reaccionaron yéndose arriba, pero sin concretar ocasiones como las que habían tenido. Lo máximo que rascaron fue una amarilla a Murillo, que tuvo que frenar a Embarba tras un fallo en la entrega atrás de Dani Lorenzo.

El Málaga se fue al descanso por delante en una Rosaleda donde la lluvia y el frío apretaban de lo lindo.

Rubi metió dos cambios en el descanso y el Málaga salió firme de la caseta. De hecho, reclamó un penalti por manos de Baba tras una cabalgada de Puga que se fue metiendo para dentro. El rechace del pase a Chupe pareció darle en la mano al jugador del Almería.

Después Joaquín falló un control cuando se quedaba sólo delante de Andrés Fernández.

Más tarde, Arribas se entretuvo demasiado dentro del área. Una reanudación frenética. Y cuando menos lo merecía el Almería, penalti por manos de Víctor que Arribas con mucha tranquilidad mandó para dentro engañando a Alfonso.

Faltó contundencia para alejar el balón antes de la pena máxima.

Arribas lanza el penalti que supuso el empate momentáneo para el Almería en La Rosaleda. LaLiga

La reacción de grandeza, con una doble ocasión muy clara. Primero Dani Lorenzo y después Adrián Niño, la de este clarísima, tuvieron el segundo. Niño la mandó alta cuando quiso romper la pelota.

El Málaga no dejó de querer el triunfo. De nuevo con toda la cantera sobre el césped.

Así, en el 69’ Dani Lorenzo recogió la pelota en mitad del campo del Málaga. Ochoa la pidió superando dos líneas de pase y recibió y echó a correr. A su izquierda iba Niño, al que ya se la dio dentro del área, algo escorado a la izquierda.

El de Rota se la fue acomodando hasta sacar un disparo que se estrelló en la defensa. La pelota llegó a las nubes que descargaron agua durante todo el partido.

Y cuando bajó, estaba Chupe esperando en el segundo palo para fusilar a Andrés. Se quitó la camiseta y comenzó la fiesta.

Quedaban todavía diez minutos por delante y el Málaga no se aculó, quiso más. Se fueron Larrubia y Chupe entre ovaciones.

Manejó los tiempos el equipo de Funes hasta el 95’, cuando la pelota le llegó a Centelles al borde del área y se sacó un disparo seco que Alfonso repelió para alejar el peligro y dejar los tres puntos en La Rosaleda para cerrar 2025 mientras el agua seguía cayendo y cayendo.

Como le caen los puntos a este Málaga de Funes, que sigue invicto y, con 26 puntos, ahora mira arriba. Las vueltas que da el fútbol.