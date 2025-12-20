Málaga CF vs. UD Almería, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz Málaga CF

El Málaga CF recibe este domingo al UD Almería en el estadio La Rosaleda. El partido se juega este domingo a partir de las 14:00 horas y está enmarcado en la 19ª jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El cuadro blanquiazul, con 23 puntos en el puesto 11º de la tabla, se mide a un conjunto rojiblanco con 32 puntos en la 3ª plaza clasificatoria, en puestos de playoff de ascenso. El árbitro del partido será el madrileño Manuel Ángel Pérez, escoltado en el VAR por su paisano Carlos del Cerro. Málaga CF | Los once pretorianos de Funes

El rival

El Almería es el 'coco' de la categoría, según lo definió Funes en la previa del duelo. Tras un comienzo irregular el conjunto indálico se ha afianzado en la parte alta de la clasificación.

Si gana en La Rosaleda puede asaltar la segunda posición de la tabla que da derecho al ascenso directo.

Con el equipo de Rubi llega el exmalaguista Nelson Monte, que este verano cambió de equipo dejando un agujero en la zaga blanquiazul que no se ha terminado de reponer.

Fecha y hora del Málaga CF vs. UD Almería de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF vs. UD Almería se disputará este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas en el estadio La Rosaleda.

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. UD Almería de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. UD Almería de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.