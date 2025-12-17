Dani Lorenzo asume los galones en el Málaga CF: de cero a cien

Salvando todas las distancias, hay quien ya habla de un Isco 2.0. Pero no, es Daniel Lorenzo Guerrero, Dani Lorenzo, el 22 del Málaga CF, que ha cogido todos los galones de un equipo al que desatasca cada vez que coge la pelota.

Es el timón que guía los ataques de este Málaga minado de canteranos, y uno de los principales puntales del proyecto de cantera iniciado por Loren Juarros junto con David Larrubia e Izan Merino. Al barco se han subido Murillo, Ochoa, Rafa o Chupe.

Tras 25 apariciones en total en Segunda División hasta esta temporada, en la actual ha disputado un total de dieciséis partidos, la mayoría de ellos en el once titular, catorce. Pellicer lo utilizó para situarlo en la base de la creación de juego.

Funes, con su llegada, ha reestructurado el centro del campo y el marbellí juega más de interior, pero no en la posición de mediapunta donde se intuye su mayor rendimiento. Junto con Dotor e Izan Merino forma la sala de máquinas de este nuevo Málaga que de momento no conoce la derrota.

Esta temporada suma dos goles y una asistencia. Es el tercer jugador que más pases ha dado en lo que va de curso, sólo por detrás de los centrales Murillo y Montero. 582 pases completados de 654 intentos según las estadísticas de LaLiga.

Son los números de un renacido Dani Lorenzo, que la temporada 2024-2025 pasó su particular calvario con una lesión en el pubis que lo tuvo inactivo prácticamente toda la temporada.

Dani Lorenzo en un partido en La Rosaleda con el Málaga CF Málaga CF

Jugó once partidos, seis en el once titular, hasta que después de la jornada 13 tuvo que pasar por el quirófano. Reapareció de forma testimonial en la jornada 41 en Elche ya sin nada en juego para el Málaga. En ese primer tramo de la temporada anotó un gol en el Ciudad de Valencia contra el Levante.

En la temporada de Primera RFEF fue una pieza clave para el conjunto de Pellicer, jugando de enganche por delante de Manu Molina y Genaro y por detrás de Roberto. De hecho, fue titular en los cuatro partidos del playoff de ascenso a Segunda y determinante en la vuelta contra el Celta B en La Rosaleda.

Dani Lorenzo debutó con el primer equipo al final de temporada 2021-2022 de la mano de José Alberto, que lo utilizó en tres partidos antes de ser destituido.

Pablo Guede recurrió de nuevo a él en Tenerife, en la jornada 40, en un choque que fue decisivo para la permanencia de ese año. Al curso siguiente continuó con ficha del filial y cuando Pepe Mel le dio la titularidad en la primera victoria del técnico madrileño el club decidió mandarlo cedido al Mérida, donde brilló junto a Larrubia.

El marbellí tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y fue de los primeros que renovó su vinculación con el Málaga CF cuando llegó Loren a la dirección deportiva. Como continúe con este rendimiento, pronto habrá nuevos movimientos en las oficinas de Martiricos, porque el 22 ha pasado de cero a cien en lo que va curso.