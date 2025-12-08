Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF recibe al Real Zaragoza este lunes 8 de diciembre a las 20:30 horas en La Rosaleda, cerrando la 17ª jornada de LALIGA Hypermotion. El Málaga se sitúa 13º con 19 puntos, mientras que el Zaragoza es colista con 15, aunque llega tras tres victorias consecutivas desde la llegada de Rubén Sellés. El partido será dirigido por Germán Cid, con Óliver De la Fuente en el VAR, y se podrá ver en abierto en Canal Sur, Aragón TV, Ten, Gol y otras plataformas. El encuentro servirá también para rendir homenaje al histórico rescate del acorazado alemán Gneisenau, ocurrido hace 125 años frente a las costas de Málaga.

El Málaga CF recibe en el estadio de La Rosaleda al Real Zaragoza. Duelo que cierra mañana lunes, a partir de las 20:30 horas de la noche, la 17ª jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El conjunto malaguista, con 19 puntos y 13º en la tabla clasificatoria antes de empezar la presente fecha liguera, se mide a un cuadro aragonés 22º con 15 puntos en su casillero. El árbitro Germán Cid dirigirá el Málaga vs. Real Zaragoza. Segoviano, de 38 años, cumple con la actual su tercera campaña en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el pucelano Óliver De la Fuente. El Málaga CF homenajea en La Rosaleda el histórico rescate del 'Gneisenau' 125 años después: "Gracias"

Rememorando al acorazado alemán Gneisanau

Será una noche que unirá fútbol e historia para rendir homenaje a uno de los episodios más nobles jamás protagonizados por el pueblo malagueño.

Hace 125 años, en 1900, el acorazado alemán Gneisenau naufragó frente a las costas de Málaga en medio de un fuerte temporal.

Ante la tragedia, la ciudad entera respondió con una valentía que trascendió fronteras. Pescadores, marineros, estibadores y ciudadanos anónimos se lanzaron al mar, desafiando las olas y el viento, para rescatar a los supervivientes.

Aquel gesto heroico de solidaridad colectiva le valió a Málaga el reconocimiento de ‘Muy Hospitalaria’, un título que desde entonces forma parte de la identidad de la ciudad.

Funes ya recuperó a Ochoa en el partido de Copa del Rey contra el Talavera y Darko, Juanpe y Dorrio continúan fuera del grupo.

El partido de este domingo se podrá ver en abierto a través de Canal Sur, Ten y Gol, además de en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El rival

El Zaragoza, a pesar de ser colista, está en el mejor momento de la temporada, ya que suma tres victorias consecutivas que lo han colocado a solo tres puntos de la salvación.

La llegada de Rubén Sellés ha sido determinante para esta resurrección del conjunto maño en los últimos partidos.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Real Zaragoza se disputará este lunes 8 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION, y en esta ocasión, en abierto en Canal Sur, CAYO TV, Aragón TV, TEN, GOL.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.