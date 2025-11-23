Publicada
    Muchas gracias por seguir el encuentro a través de EL ESPAÑOL de Málaga. Les emplazamos al próximo partido del Málaga, el próximo sábado 29 de noviembre en el Nuevo José Zorrilla contra el Real Valladolid. 

    Buenas noches. 

  3. Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: Final (3-2)

    FINAL en La Rosaleda. El Málaga se queda con los tres puntos in extremis. 

    Jugada a balón parado que pone a la olla Víctor García casi desde el centro del campo. El rechace le cae a Lobete que remata y Einar estaba en el sitio exacto para cazar un segundo rechace y mandarla a la red. 

    Se acabó lo que se daba en La Rosaleda y el Málaga suma 18 puntos y sale del descenso. 

    Estreno épico de Funes en el banquillo.

  4. Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: ¡GOOOOOL DE EINAR! 3-2

    GOOOOOOOL DEL MÁLAGA. Einar Galilea en el último suspiro.

    90' Casi entra la de Rfa de nuevo. Descuendo en La Rosaleda. Cinco minutos

    87' Partido parado con Nikic tumabdo en el suelo perdiendo tiempo. 

    85' Se impacienta la grada y el Málaga es incapaz de abrir huecos. El Mirandés ahora juega con el reloj y con los nervios del Málaga. 

    85' Busca la desdeperada Funes con Haitam y Jauregui. Se marchan Larrubia y Dani Lorenzo. 

    80' Izan no está contundente en el centro del campo. El Mirandés arma el ataque por la izquierda y El Jebari la pone al punto de penalti para que Petit remate ajustadísima al palo. Herrero hizo la estatua. 

    79' Empata el Mirandés. Goplde Petit, que acaba de entrar.

    75' Partido sin dueño. El Málaga quiere y no puede mantener la pelota. El Mirandés es más agresivo en la presión. Casi marca Rafa desde el borde del área en una buena triangulación entre Lobete, Chupe y el propio Rafa. 

    75' Cambio en el Mirandés. Se va el autor del gol, Marí, y entra Petit.

    73' Amarilla para Víctor García por agarrar a un rival. 

    70' El Málaga no termina de recuperar el control del juego. Doble cambio en los locales. Se marchan Niño y Joaquín y entran Lobete y Chupe. 

    67' ¡Al palo Joaquín! 

    67' Buena llegada por la izquierda, pero Víctor no encontró rematador en el paso atrás. 

    65' Sufre ahora el Málaga y la grada se impacienta. No hay claridad para sacar el balón y la defensa transmite nervios. 

    62' Cambio en el Mirandés. Se marcha Postigo y entra Íñigo Córdoba. 

    61' Conducción de Dani Lorenzo y disparo flojo desde el borde del área. 

  15. Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: ¡Gol del Mirandés! 2-1

    59' Gol del Mirandés. Marí se planta solo delante de Herrero y lo bate con tranquilidad. No llegó Einar. 

    58' Ha visto la roja un miembro del banquillo del Mirandés. Palencia Caballero está con ganas de protagonismo. 

    55' El Mirandés lleva el partido al campo del Málaga en este tramo del partido. A los de Funes les cuesta salir. 

    53' Cambio en el Málaga. Se marcha Dotor y entra Rafa. 

    52' Disparo algo forzado de Marí dentro del área. Paró sin problemas Herrero. Se va adelante el Mirandés. 

    50' Falta lanzada por Adrián Niño desde el borde del área que toca en la barrera y casi soprende a Nikic. 

    El Málaga sigue teniendo la pelota. 

  18. Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: Arranca la segunda parte (2-0)

    45' Se reanuda el partido en La Rosaleda con ventaja del Málaga CF tras los dos goles de Niño. Otro cambio en el Mirandés. Galván introduce a El Jebari y Cardero por Martín y Aarón. Ahora la defensa visitante forma con una línea de cuatro. 

    Final de la primera mitad con amonestaciones en el descuento para Juan G. y Postigo. El Málaga ha desperdiciado alguna contra. 

    45' Seis minutos de descuento. 

    El partido se ha vueltod descontrolado tras los dos goles del Málaga y el Mirandés ha perdonado en dos ocasiones su primero gol. 