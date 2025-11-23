-
¡Muchas gracias!
Muchas gracias por seguir el encuentro a través de EL ESPAÑOL de Málaga. Les emplazamos al próximo partido del Málaga, el próximo sábado 29 de noviembre en el Nuevo José Zorrilla contra el Real Valladolid.
Buenas noches.
-
La crónica: el Málaga CF de Funes se estrena con dudas y salva la victoria 'in extremis'
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: Final (3-2)
FINAL en La Rosaleda. El Málaga se queda con los tres puntos in extremis.
Jugada a balón parado que pone a la olla Víctor García casi desde el centro del campo. El rechace le cae a Lobete que remata y Einar estaba en el sitio exacto para cazar un segundo rechace y mandarla a la red.
Se acabó lo que se daba en La Rosaleda y el Málaga suma 18 puntos y sale del descenso.
Estreno épico de Funes en el banquillo.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: ¡GOOOOOL DE EINAR! 3-2
GOOOOOOOL DEL MÁLAGA. Einar Galilea en el último suspiro.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
90' Casi entra la de Rfa de nuevo. Descuendo en La Rosaleda. Cinco minutos
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
87' Partido parado con Nikic tumabdo en el suelo perdiendo tiempo.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
85' Se impacienta la grada y el Málaga es incapaz de abrir huecos. El Mirandés ahora juega con el reloj y con los nervios del Málaga.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
85' Busca la desdeperada Funes con Haitam y Jauregui. Se marchan Larrubia y Dani Lorenzo.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
80' Izan no está contundente en el centro del campo. El Mirandés arma el ataque por la izquierda y El Jebari la pone al punto de penalti para que Petit remate ajustadísima al palo. Herrero hizo la estatua.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-2
79' Empata el Mirandés. Goplde Petit, que acaba de entrar.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-1
75' Partido sin dueño. El Málaga quiere y no puede mantener la pelota. El Mirandés es más agresivo en la presión. Casi marca Rafa desde el borde del área en una buena triangulación entre Lobete, Chupe y el propio Rafa.
75' Cambio en el Mirandés. Se va el autor del gol, Marí, y entra Petit.
73' Amarilla para Víctor García por agarrar a un rival.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-1
70' El Málaga no termina de recuperar el control del juego. Doble cambio en los locales. Se marchan Niño y Joaquín y entran Lobete y Chupe.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-1
67' ¡Al palo Joaquín!
67' Buena llegada por la izquierda, pero Víctor no encontró rematador en el paso atrás.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-1
65' Sufre ahora el Málaga y la grada se impacienta. No hay claridad para sacar el balón y la defensa transmite nervios.
62' Cambio en el Mirandés. Se marcha Postigo y entra Íñigo Córdoba.
61' Conducción de Dani Lorenzo y disparo flojo desde el borde del área.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: ¡Gol del Mirandés! 2-1
59' Gol del Mirandés. Marí se planta solo delante de Herrero y lo bate con tranquilidad. No llegó Einar.
58' Ha visto la roja un miembro del banquillo del Mirandés. Palencia Caballero está con ganas de protagonismo.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-0
55' El Mirandés lleva el partido al campo del Málaga en este tramo del partido. A los de Funes les cuesta salir.
53' Cambio en el Málaga. Se marcha Dotor y entra Rafa.
52' Disparo algo forzado de Marí dentro del área. Paró sin problemas Herrero. Se va adelante el Mirandés.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-0
50' Falta lanzada por Adrián Niño desde el borde del área que toca en la barrera y casi soprende a Nikic.
El Málaga sigue teniendo la pelota.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: Arranca la segunda parte (2-0)
45' Se reanuda el partido en La Rosaleda con ventaja del Málaga CF tras los dos goles de Niño. Otro cambio en el Mirandés. Galván introduce a El Jebari y Cardero por Martín y Aarón. Ahora la defensa visitante forma con una línea de cuatro.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-0
Final de la primera mitad con amonestaciones en el descuento para Juan G. y Postigo. El Málaga ha desperdiciado alguna contra.
-
Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: 2-0
45' Seis minutos de descuento.
El partido se ha vueltod descontrolado tras los dos goles del Málaga y el Mirandés ha perdonado en dos ocasiones su primero gol.
Málaga C.F.