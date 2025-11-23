FINAL en La Rosaleda. El Málaga se queda con los tres puntos in extremis.

Jugada a balón parado que pone a la olla Víctor García casi desde el centro del campo. El rechace le cae a Lobete que remata y Einar estaba en el sitio exacto para cazar un segundo rechace y mandarla a la red.

Se acabó lo que se daba en La Rosaleda y el Málaga suma 18 puntos y sale del descenso.

Estreno épico de Funes en el banquillo.