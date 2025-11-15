Calendario Málaga CF: los blanquiazules conocen los horarios de un tramo clave de la temporada Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF afronta un tramo clave de la temporada tras trece jornadas disputadas y solo quince puntos cosechados, manteniéndose en la parte baja de la clasificación. El equipo de Sergio Pellicer ya conoce las fechas y horarios de sus próximos partidos en Segunda División, incluyendo encuentros ante Cultural Leonesa, Mirandés, Real Valladolid, Real Zaragoza y Albacete Balompié. Además de la liga, el Málaga CF disputará la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Talavera de la Reina el miércoles 3 de diciembre.

La temporada del Málaga CF ya ha cogido velocidad de crucero después de haber disputado trece jornadas de liga con un mal balance de quince puntos.

El Málaga sigue inmerso en una trayectoria irregular con la guadaña encima de Pellicer cada jornada porque el equipo está estancado en la zona baja de la clasificación, incapaz de enganchar una racha positiva de resultados.

Los de Sergio Pellicer conocen las fechas y horarios de los próximos partidos de la temporada en Segunda División.

Se estrenará los lunes esta temporada en León contra la Cultural el 17 de noviembre a las 20:30 horas.

La visita del Mirandés a La Rosaleda está programada para el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas.

El último horario del mes será el del partido en el José Zorrilla contra el Real Valladolid, que se disputará el sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas.

Después llegará la segunda ronda de la Copa del Rey con la visita a Talavera de la Reina para rememorar aquella liguilla de ascenso de 1998. Será el miércoles 3 de diciembre.

Zaragoza en La Rosaleda (8 de diciembre) y Albacete Balompié en el Carlos Belmonte (14 de diciembre) con las cámaras de Canal Sur en ambos partidos, serán las siguientes citas de los blanquiazules, que jugarán hasta el fin de semana del 21 de diciembre antes de irse al parón de Navidad. El rival será el Almería.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División y la Copa del Rey:

Cultural Leonesa vs. Málaga CF, lunes 17 de noviembre. Hora: 20:30 horas.

Málaga CF vs. Mirandés, domingo 23 de noviembre. Hora: 21:00 horas.

Real Valladolid vs. Málaga CF, sábado 29 de noviembre. Hora: 21:00 horas.

Talavera de la Reina vs. Málaga CF, miércoles 3 de diciembre. Hora: 20:00 horas. Copa del Rey.

Málaga CF vs. Real Zaragoza, lunes 8 de diciembre. Hora: 20:30 horas.

Albacete Balompié vs. Málaga CF, domingo 14 de diciembre. Hora: 16:15 horas.