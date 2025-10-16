La Rosaleda le saca el pañuelo naranja a Juanpe: de 'Frenkie-Busi' al 'Tutu de Jerez'

La noche del pasado domingo fue de redención en La Rosaleda. Y en el caso de Juanpe, también de indulto. El de una afición que lo tenía señalado y que terminó levantándose de sus asientos para dedicarle una atronadora ovación al jerezano, unas palmas que suenan al pañuelo naranja que enseña el presidente de una plaza de toros cuando la res se ha ganado seguir con vida.

Un símil que encaja con un futbolista al que muchos en el vestuario conocen como el torero.

Juanpe ha pasado prácticamente dos temporadas en el ostracismo con la camiseta blanquiazul, a pesar de que tanto en Primera RFEF como la temporada 24-25 empezó como titular. Pero las lesiones lo sacaron del once a las primeras de cambio y ya luego no terminó de volver nunca.

Este verano extrañó la no renovación de Manu Molina, aparejada al hecho de que no se buscara una salida a Juanpe.

Su aportación más destacada en su etapa en el Málaga fue el gol de cabeza en la eliminatoria de Copa del Rey en La Rosaleda contra el Eldense, que sirvió para dejar en el camino a un equipo entonces de superior categoría y, de paso, dar lugar a una eliminatoria contra la Real Sociedad.

Juanpe durante un partido en La Rosaleda con el Málaga CF Málaga CF

Pero Juanpe sale en la foto del ascenso. Era el futbolista que rondaba al lado de Antoñito Cordero en el momento del gol en Tarragona que devolvía al Málaga a Segunda División.

Su imagen con el capote en el vestuario del Nou Stadi es una de las icónicas de aquella noche.

Y lo que ha hecho el jerezano esta temporada es coger el capote y arrimarse al toro cuando había que arrimarse. Cuando Pellicer se quedó sin efectivos en el centro del campo y tiró del '8' para medular.

Entró contra la Real Sociedad B en la segunda jornada de liga, agarró los mandos del partido y acercó al Málaga a la victoria, certificada con el tanto de Rafa de chilena.

Desde entonces, empezó a vivir su mejor momento como malaguista. Se hizo un hueco en el once y no lo ha abandonado.

Juanpe durante un partido en La Rosaleda contra el Málaga Málaga CF

Ha dado dos asistencias de gol y es el tercer futbolista de la plantilla del Málaga CF que más pases ha completado en este inicio del campeonato, por detrás de Montero y Murillo. Ha completado 233 pases según las estadísticas de LaLiga.

Juanpe es uno de los jugadores más finos de la plantilla con el balón de los pies. Ayuda en la salida del juego desde atrás y también se acerca al balcón del área, donde tiene buen pie para filtrar alguna pelota.

Tras su partido contra el Dépor la afición se volcó en aplausos con el centrocampista blanquiazul. Luego colgó en su perfil de Instagram varias fotos del encuentro, que recibieron los comentarios de los compañeros del vestuario:

"Frenkie Busi' fue como lo calificó Dani Lorenzo en los comentarios. Y "Tutu de Jerez", que recuerda al "Tou Tou, Toulalan", fue lo que le escribió Joaquín en los comentarios a esa publicación.

Ya está de vuelta Izan Merino. En el banquillo espera Brašanac. Pellicer no le encuentra encaje a Dotor. Y a Luismi todavía le queda tiempo. Pero a ver quién le quita ahora el capote a Juanpe.