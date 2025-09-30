David Larrubia.

David Larrubia renueva su contrato con el Málaga C.F hasta el final de la temporada 2027-2028

El joven del barrio de La Luz se ha formado en La Academia del equipo y hace cinco años debutó como profesional.

David Larrubia Romano (Málaga, 2002) renueva su contrato con el Málaga C.F. hasta la finalización de la temporada 2027/2028. Así lo ha anunciado el equipo blanquiazul a través de un comunicado.

Con esta renovación, el Málaga Club de Fútbol asegura la continuidad de un futbolista que aseguran que está "en plena progresión con presente y futuro, reforzando el vínculo emocional con una afición que ve en Larrubia a uno de los suyos. A alguien que lleva el escudo en el corazón desde niño".

Larrubia es uno de los mayores exponentes de la cantera blanquiazul. El atacante zurdo es del barrio de La Luz y se ha formado como futbolista en La Academia MCF. Poco a poco ha ido subiendo cada escalón del fútbol base hasta llegar al primer equipo.

Hace cinco años fue su debut profesional y el equipo lo define como "un ejemplo de constancia y talento" que maduró a nivel personal y futbolístico en su temporada de cesión en Mérida (22/23).

El 10 malaguista está cada vez más cerca del centenar de partidos oficiales con la camiseta blanquiazul. Además, "se ha ganado el respeto de sus compañeros, la confianza del cuerpo técnico y el cariño de una afición que le ha visto crecer dentro y fuera del terreno de juego".

A sus 23 años, desde el club aseguran que "el internacional español en categorías inferiores quiere seguir creciendo en casa tanto individual como colectivamente".