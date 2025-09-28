2-1 | Los experimentos de Pellicer hunden al Málaga, que firma en Burgos su tercera derrota consecutiva

Un partido cargado de despropósitos tácticos, de decisiones inexplicables de Sergio Pellicer, con una actitud impropia de profesionales en acciones defensivas, acabó con la tercera derrota consecutiva del Málaga CF. Fue en Burgos, 2-1, al que le bastaron dos llegadas para quedarse con la victoria.

Jugadores fuera de sus posiciones, insistencia en errores de partidos anteriores, Chupete, Dorrio y Gabilondo defendiendo de forma imperdonable los balones aéreos que costaron los dos goles, dos tiros mansos en la segunda parte, sólo uno, el del gol, en la primera.

Son muchos elementos -negativos todos- los que provocaron la tercera derrota consecutiva del Málaga en un partido en el que el rival remató dos veces a portería, no pisó prácticamente el área a pesar de jugar en casa.

Un partido de los que le dejan el cuerpo cortado al malaguismo.

De primeras Pellicer insistió con Einar en el perfil derecho de la pareja de centrales formada con Montero. El centro del campo lo formaron Juanpe y Dani Lorenzo con Larrubia y Lobete en las bandas. Rafa hizo de segundo delantero detrás de Chupe.

El Málaga se fue a presionar arriba y así encontró premio pronto. Dani Lorenzo robó escorado a la izquierda, progresó, tiró una pared dentro del área con Lobete y el marbellí cruzó el disparo con la derecha ajustadísimo al poste izquierdo de Cantero, que no la pudo alcanzar. 0-1.

Dani Lorenzo en el momento de remate a gol en El Plantío LaLiga

Con el gol, el Málaga se asentó en el césped de El Plantío con un Burgos noqueado al que resucitó una defensa de Chupete en una falta en contra del Málaga desde la banda izquierda.

David González la puso al primer palo y Chupe persiguió con la mirada a Appin, que fusiló a Alfonso Herrero en el minuto 28, cuando todavía el Burgos no había reaccionado al gol del Málaga.

En el último cuarto de hora hasta el descanso el Málaga se quedó descolocado en el campo, perdió la pelota frente a un equipo local que se conformó con estar bien plantado en el campo.

Carrusel de cambios inexplicables tras el descanso

Pellicer tendrá que explicar por qué dejó en la caseta a Dani Sánchez para meter a Gabilondo. Murillo tenía amarilla, pero lo pasó a la izquierda. Un jugador inexistente en ataque -Murillo en la izquierda- en un lateral, y otro sin rodaje en la derecha -Gabilondo-.

Además de la sustitución, Pellicer situó a Larrubia en la izquierda y Lobete en la derecha. Entre el vasco, Rafa y Gabilondo fabricaron lo único bueno del Málaga en la segunda mitad.

La combinación acabó con un disparo de puntera de Rafa que se fue por poco.

Lo que vino después fue la entrada de Dotor por Lobete. El equipo empeoró. Rafa cayó a la derecha, Lorenzo se quedó en la base del centro del campo y Dotor se colocó por detrás de Chupe. No hubo nada.

Luego entraron Dorrio y Jaregui por Chupete y Rafa. Nada mejoró.

Otra buena combinación acabó con un centro de Gabilondo y la pelota en los pies de Larrubia, que tuvo que rematar con la derecha flojo al centro de la portería.

Y después de eso, el Burgos se acercó por primera vez al era de Alfonso Herrero en la segunda parte. La segunda en todo el partido.

Desde la derecha, a pie cambiado, David González acarició la pelota para ponerla en el segundo palo. Por allí llegó Florián Miguel ante la mirada de Dorrio, que no le estorbó, y ganándole la espalda a Gabilondo. Para adentro en el minuto 76.

Más tarde debutó Haitam en un Málaga anestesiadísimo tras el gol. Einar cerró el despropósito viendo la segunda amarilla mostrada por un hiperventilado en ocasiones Palencia Caballero, ya en el descuento.

Tercera derrota consecutiva con tres partidos horribles, salvo la segunda mitad contra el Cádiz. Habrá que tocar muchas cosas para cumplir con la ambición de la que se habló al principio de temporada. Para empezar, poner a los jugadores en sus posiciones.

Una derrota dolorosísima.