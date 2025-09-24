El Málaga CF, más ambición pero menos puntos que la temporada pasada

Adrián Niño se lamenta durante el Málaga CF vs. Cádiz de Segunda División. Málaga CF

El Málaga CF tiene una doble cita fuera de La Rosaleda para, lejos de la presión como local, enderazar este irregular arranque de temporada. Es un viaje al exilio para pensar.

Porque de momento, este Málaga con más ambición que el de la temporada pasada, que se ha proclamado desde el club, especialmente Sergio Pellicer, no supera los guarismos del inicio del curso pasado.

Es, con los números en la mano, un Málaga peor.

Tiene menos puntos, menos goles a favor -menos en contra también-, y más derrotas.

Empezando por la clasifación, el Málaga la temporada pasada en la jornada 6 era séptimo, a un puesto de las posiciones de playoff de ascenso. En esta 2025-2026, el Málaga está en la undécima posición de la tabla.

Los de Sergio Pellicer acumulaban diez puntos en la tabla después de seis jornadas disputadas. Sumaban dos victorias -Albacete y Huesca- y cuatro empates -Racing de Ferrol, Mirandés, Córdoba y Granada-.

Ahora son ocho puntos con dos victorias -Real Sociedad B y Las Palmas-, dos empates -Eibar y Granada-, y, aquí está la diferencia, dos derrotas -Huesca y Cádiz-

Paradójicamente, una de las victorias ha llegado contra uno de los equipos recién descendidos de Primera División, el UD Las Palmas.

El Málaga anotó en sus seis primeros partidos del curso 24-25 un total de ocho, mientras que encajó seis. Ahora son cinco goles a favor y cinco en contra.

Sólo se quedó sin ver portería en su visita a Córdoba en la jornada 4. Esta temporada son dos citas consecutivas sin cantar un gol, contra el Huesca y contra el Cádiz.

En esos seis primeros partidos de la temporada pasada el Málaga dejó su portería a cero en dos ocasiones, igual que en este tramo incial de la competición.

El gol se repartió entre cuatro jugadores -Cordero (3), Dioni (2), Kevin y Nelson, más el gol en propia puerta del Huesca-. Los goles anotados hasta ahora se los reparten tres jugadores -Adrián Niño, Rafa (2) y Chupete (2)-.

El discurso es que esta temporada con 50 puntos sólo no vale, aunque sea la prioritario. Hay que dar un paso adelante.

Es cierto que está afectando una plaga de lesiones que tiene a la plantilla bajo mínimos, obligando a reforzar alguna posición clave casi en el cierre del mercado.

Pero el Málaga es el quinto límite salarial de la Segunda División, lo que echa presión encima. El equipo puede empezar a quitársela en Burgos y en Santander.

Esto sólo acaba de empezar, pero pronto puede empezar el run run.