El Málaga CF, rozando los doce millones de euros, quinto límite salarial de Segunda

LaLiga hizo públicos los límites salariales de todos los equipos de Primera y Segunda División. El Málaga CF es el quinto con el límite salarial más alto de la categoría de plata. 11,7 millones de euros.

El conjunto blanquiazul está por detrás de los tres equipos recién descendidos de Primera División, Leganés (14,7), Las Palmas (13,3), Valladolid (12,1) y del Racing de Santander (12,1).

Los importantes acuerdos de patrocinio del club de Martiricos, junto a la gran cantidad de abonados y el alto número de camisetas del Málaga CF que se venden, ayudan a que el límite salarial, calculado en parte con los ingresos de los clubes, sea de los más elevados de la categoría.

En febrero de 2025, cuando la liga publicó por última vez los límites de los equipos, el Málaga CF tenía el suyo algo más alto que ahora. 11,840 millones por los 11.718 de ahora.

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (límite salarial) es el importe máximo que pueden gastar los clubes durante la temporada.

Estos son los límites salariales de los clubes de Segunda División:

Club Límite Salarial en millones de euros Leganés 14,773 Las Palmas 13,377 Valladolid 12,165 Racing de Santander 12,106 Málaga CF 11,718 Huesca 11,537 Sporting de Gijón 11,492 Deportivo de La Coruña 11,490 Castellón 11,334 Real Zaragoza 11,301 Córdoba 10,92 Eibar 8,985 Albacete 8,511 Burgos 8,507 Mirandés 7,891 Cádiz CF 7,065 Cultural Leonesa 6,898 Ceuta 6,713 Andorra 6,461 Granada 4,298 Almería 3,395 Real Sociedad B Computa con el del primer equipo

¿Cómo se calcula el límite salarial de los equipos? Así lo explica LaLiga:

Este Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2025/2026 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada Club o SAD propone a LALIGA su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LALIGA aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un Club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo.

Un Club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo.

Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de Clubes y SADs.