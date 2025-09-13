Los malos números del Málaga CF en Huesca: ninguna victoria y ningún gol en El Alcoraz LaLiga

El Málaga CF visita en cuadro uno de los campos más inhóspitos para los blanquiazules, El Alcoraz, la casa del SD Huesca, donde nunca ha ganado.

Desde que se enfrentaran por primera vez allí en 2019, el conjunto blanquiazul no ha ganado nunca, sólo ha cosechado un empate en cuatro visitas y ha sido incapaz de anotar un gol.

Y para romper esa racha, Pellicer cuenta nada menos que con ocho bajas en una convocatoria en la que ha entrado de forma testimonial Haitam y también los canteranos Recio y Rafita.

A los habituales Ramón y Moussa, las nuevas bajas de larga duración como son Luismi y Álex Pastor, se suman en esta jornada la de Carlos Puga e Izan Merino, con molestias en el tobillo, y Dani Sánchez y Dorrio, ambos inmersos en un proceso vírico.

Los choques entre el Málaga y el Deportiva Huesca en el estadio El Alcoraz se han convertido en una especie de maldición para los malaguistas.

Todos los duelos entre ambos equipos se han dado en Segunda División, nunca en Primera.

SD Huesca 2-0 Málaga CF, temporada 2019-2020

El Málaga visitó por primera vez El Alcoraz en la jornada 10 de la temporada 19-20 y cayó derrotado por 2-0. Los goles locales los anotaron Pulido y Juan Carlos.

A los mandos de la nave estaba Víctor Sánchez del Amo y Adrián González, que había salido tras el descanso, duró diez minutos en el campo tras ver la roja directa.

SD Huesca 0-0 Málaga CF, temporada 2021-2022

La siguiente visita del Málaga a Huesca fue dos temporada después, y ahí rescató el único punto que ha podido sumar en sus visitas a la ciudad aragonesa.

Fue el año de José Alberto López en el banquillo, que no terminó la temporada y en el que apunto estuvo de descender a Primera RFEF.

Pero dicho sea de paso, en ese partido sí pudo haber estrenado su casillero y llevarse además la victoria. El colegiado Gálvez Rascón anuló con polémica un golazo de cabeza de Genaro en los últimos minutos.

El colegiado Gálvez Rascón consulta con el VAR la acción polémica del gol de Genaro. La Liga

SD Huesca 1-0 Málaga CF, temporada 2022-2023

Al año siguiente el Málaga fue pronto a Huesca. En la jornada 5. Todavía estaba Pablo Guede en el banquillo, que sólo aguantó una jornada más.

El tanto oscense lo anotó Juan Carlos en el minuto 67 de partido.

Febas durante el Huesca-Málaga CF LaLiga

SD Huesca 1-0 Málaga CF, temporada 2024-2025

Tras el año en el 'infierno' del Málaga en Primera RFEF, el duelo se repitó la temporada pasada y fue el día que se resucitaron viejos fantasmas.

Era la jornada 35 y el Málaga cayó derrotado con un tanto en el descuento Javi Pérez. Nada menos que en el minuto 97.

Se le vieron las orejas al lobo por primera vez, pero los de Sergio Pellicer enderezaron la situación a la siguiente jornada.

1-0 | El Málaga continúa sigue pagando su penitencia en Huesca LaLiga

Este sábado, a partir de las 18:30 horas, el Málaga tiene la oportunidad de enterrar el mal fario.