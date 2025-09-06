LAS CLAVES
Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL de Málaga, donde hemos contado el minuto a minuto del empate a dos del Málaga contra el Granada en La Rosaleda.
Muchas gracias por estar ahí.
La Rosaleda aprende la lección y no insulta al árbitro
La crónica: el Málaga CF deja escapar dos goles y dos puntos de La Rosaleda
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: Final
Se acabó el partido en La Rosaleda con un empate justo a pesar de que el Málaga dejó ir una renta de dos goles. En la segunda parte, Luca Zidane no tuvo que hacer ninguna parada.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: último minuto
96' Último minuto de descuento. Ataca el Granada.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: 95'
95' Otra entrada de Hormigos pasada de rosca. Llegó muy tarde y le dio por detrás en el salto a Gabilondo.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: 94'
94' Otra falta del Granada.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: no hay nada
93' Se duele en el suelo Faye, que gana tiempo.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: revisión de penalti a Dotor
92' Mal control de Lobete dentro del área. Se pide penalti a Dotor. Lax Franco para el juego.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: sigue rascando el Granada
91' Falta de Hormigos a Ochoa
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: seis minutos más
90' Se jugarán seis minutos de descuento
88' Juego muy trabado ahora y el Málaga es incapaz de hacerse con el control. Muy lejos del área de Zidane, que ha tenido una segunda parte muy cómoda.
87' Se duele Dani Sánchez tras un golpe de Faye en el salto.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: perdona el Granada
85' De nuevo Rodelas puso un balón de dulce a Pascual, que no llegó al remate. En el Málaga entra Jauregi por Chupete. El vasco debuta en la liga.
84' Reamte arriba del Granada. Rodelas se la acomodó para la zurda y la mandó por encima de la portería.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: aprieta el Granada
80' Continúa Lax Franco enfadando a la grada, que esta vez no insulta como en los anteriores partidos. Hoy hay muchos más motivos para el enfado.
79' Casi se la mete en propia puerta Montero al intentar despejar
78' Entra Ochoa por Larrubia
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: Lax Franco enfada a la grada
75' Dominio al menos territorial del Málaga. Lax Franco enfada a la grada por una falta que parecía muy clara sobre Dotor al borde del área. Después le perdona una amarilla Alcaraz por llegar muy tarde y derribar a Larrubia. Era clara.
73' Otro cambio en el Granada. Se marcha Sola y entra Hormigo.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo:
70' También le dura más la pelota al Granada cuando la tiene. Van faltando piernas para defender en ambos equipos.
70' Otro centro desde la derecha que casi remata Chupe forcejeando con un defensa.
69' Doble cambio en el Granda. Se van Pablo Sáenz y Sergio Ruiz. Entran Alcaraz y Arnáiz.
67' Amarilla para Juanpe por una entrada Pablo en el centro del campo cuando corría el Granada.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo:
65' Ahora el Málaga ha dado un paso adelante, sin claridad en los últimos metros. Debe tener más el balón. Casi conecta Dotor un cabezazo para el tercero tras un centro de Lobete desde la derecha con mucho peligro.
64' Amarilla para Montero, que entró por detrás para cortar un contragolpe del Granada.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: doble cambio en el Málaga
60' Doble cambio en el Málaga. Entraron Dotor y Lobete por Rafa y Joaquín.
57' El Granada no se lo piensa a la hora de detener el juego. Ahora una dura entrada por detrás a Larrubia que el árbitro Lax Franco dejó seguir con ventaja para el Málaga.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: horrible el Málaga
55' El Málaga ha sido incapaz de contener el vendaval del Granada en el arranque de la segunda parte y tira por la borda la ventaja que se había agenciado de dos goles a favor.
(2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: empata el Granada
51' Gol de Alemañ, que batió a Alfonso Herrero a placer tras recoger un rechace. Lo merecía el Granada en estos cinco minutos.
(2-1) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: ¡doble ocasión del Granada!
50' Ha salido decidido el Granada en ataque
49' Doble ocasión del Granada. Disparó al palo Pascual tras un conducción muy larga de Sergio Ruiz.
47' Voló Alfonso Herrero. Jugada por la izquierda del Granada. La puso Sola y remató Pascual picado pero sin fuerza.