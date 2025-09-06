Publicada
  1. Muchas gracias y buenas noches

    Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL de Málaga, donde hemos contado el minuto a minuto del empate a dos del Málaga contra el Granada en La Rosaleda. 

    Muchas gracias por estar ahí.

  4. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: Final

    Se acabó el partido en La Rosaleda con un empate justo a pesar de que el Málaga dejó ir una renta de dos goles. En la segunda parte, Luca Zidane no tuvo que hacer ninguna parada. 

  5. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: último minuto

    96' Último minuto de descuento. Ataca el Granada. 

  6. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: 95'

    95' Otra entrada de Hormigos pasada de rosca. Llegó muy tarde y le dio por detrás en el salto a Gabilondo. 

  7. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: 94'

    94' Otra falta del Granada. 

  8. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: no hay nada

    93' Se duele en el suelo Faye, que gana tiempo. 

  9. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: revisión de penalti a Dotor

    92' Mal control de Lobete dentro del área. Se pide penalti a Dotor. Lax Franco para el juego. 

  10. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: sigue rascando el Granada

    91' Falta de Hormigos a Ochoa

  11. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: seis minutos más

    90' Se jugarán seis minutos de descuento

    88' Juego muy trabado ahora y el Málaga es incapaz de hacerse con el control. Muy lejos del área de Zidane, que ha tenido una segunda parte muy cómoda. 

    87' Se duele Dani Sánchez tras un golpe de Faye en el salto. 

  12. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: perdona el Granada

    85' De nuevo Rodelas puso un balón de dulce a Pascual, que no llegó al remate. En el Málaga entra Jauregi por Chupete. El vasco debuta en la liga. 

    84' Reamte arriba del Granada. Rodelas se la acomodó para la zurda y la mandó por encima de la portería. 

  13. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: aprieta el Granada

    80' Continúa Lax Franco enfadando a la grada, que esta vez no insulta como en los anteriores partidos. Hoy hay muchos más motivos para el enfado. 

    79' Casi se la mete en propia puerta Montero al intentar despejar

    78' Entra Ochoa por Larrubia

  14. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: Lax Franco enfada a la grada

    75' Dominio al menos territorial del Málaga. Lax Franco enfada a la grada por una falta que parecía muy clara sobre Dotor al borde del área. Después le perdona una amarilla Alcaraz por llegar muy tarde y derribar a Larrubia. Era clara. 

    73' Otro cambio en el Granada. Se marcha Sola y entra Hormigo. 

  15. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo:

    70' También le dura más la pelota al Granada cuando la tiene. Van faltando piernas para defender en ambos equipos. 

    70' Otro centro desde la derecha que casi remata Chupe forcejeando con un defensa. 

    69' Doble cambio en el Granda. Se van Pablo Sáenz y Sergio Ruiz. Entran Alcaraz y Arnáiz. 

    67' Amarilla para Juanpe por una entrada Pablo en el centro del campo cuando corría el Granada. 

  16. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo:

    65' Ahora el Málaga ha dado un paso adelante, sin claridad en los últimos metros. Debe tener más el balón. Casi conecta Dotor un cabezazo para el tercero tras un centro de Lobete desde la derecha con mucho peligro. 

    64' Amarilla para Montero, que entró por detrás para cortar un contragolpe del Granada. 

  17. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: doble cambio en el Málaga

    60' Doble cambio en el Málaga. Entraron Dotor y Lobete por Rafa y Joaquín.

    57' El Granada no se lo piensa a la hora de detener el juego. Ahora una dura entrada por detrás a Larrubia que el árbitro Lax Franco dejó seguir con ventaja para el Málaga. 

  18. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: horrible el Málaga

    55' El Málaga ha sido incapaz de contener el vendaval del Granada en el arranque de la segunda parte y tira por la borda la ventaja que se había agenciado de dos goles a favor. 

  19. (2-2) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: empata el Granada

    51' Gol de Alemañ, que batió a Alfonso Herrero a placer tras recoger un rechace. Lo merecía el Granada en estos cinco minutos. 

  20. (2-1) Málaga CF vs. Granada CF, de Segunda División, en directo: ¡doble ocasión del Granada!

    50' Ha salido decidido el Granada en ataque 

    49' Doble ocasión del Granada. Disparó al palo Pascual tras un conducción muy larga de Sergio Ruiz.

    47' Voló Alfonso Herrero. Jugada por la izquierda del Granada. La puso Sola y remató Pascual picado pero sin fuerza. 