El Málaga CF se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000€ por cánticos ofensivos

Cánticos como "Ehhh, cabr*n" o "Árbitro valiente, valiente hijo de pu**" son habituales en las gradas de cientos de estadios españoles, desde la primera división hasta por desgracia en partidos infantiles, cuando el partido de fútbol comienza a caldearse pese a que no sea una actitud de lo más adecuada. Entre los lugares donde ocurre está el estadio del Málaga C.F, La Rosaleda.

El Málaga C.F. ha anunciado este sábado que el club se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000 euros por estos cánticos durante la temporada 24/25. "Esto supone un grave perjuicio para el Málaga CF, por lo que rogamos la colaboración de todos los aficionados que acudan al encuentro", han escrito en un comunicado desde el club.

Pese a todo, sacan pecho por los colores de la afición desde la entidad, presumiendo de "tener un ambiente único" en el fútbol español. Si bien, solicitan "responsabilidad" por parte de todos y "ser un ejemplo" también en este sentido.

Cabe recordar que el club blanquiazul fue el que más denuncias recibió por estos motivos durante la temporada pasada.