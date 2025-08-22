Pellicer contradice a Kike Pérez y pide fichajes para suplir la baja de Luismi: "el club lo va a intentar, no tengo dudas"

Sergio Pellicer durante una rueda de prensa ofrecida en La Rosaleda Málaga CF

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, manda un mensaje desde la sala de prensa de La Rosaleda pidiendo un esfuerzo para suplir la baja de Luismi. Pide fichajes.

El de Nules fue claro: “Tenemos que intentar buscar algo. Todos tenemos que dar un paso adelante. Es así. Yo no controlo lo económico. Si antes se hizo un esfuerzo, ahora hay que hacerlo también. La temporada es larga y en 20 minutos se nos ha caído un pilar”.

“Tendremos que intentar todos buscar algo, hacer un esfuerzo todos, creo que al final tenemos que encontrar las soluciones dentro”.

"Creo que el club va a trabajar, lo va a intentar, no tengo ningún tipo de dudas, porque son conscientes de que estamos en una situación con jugadores lesionados que no sabemos cuándo", dijo Pellicer ante los medios

"El club va a hacer todo lo posible", reiteró Pellicer. "Estamos cortos", apuntó, explicando que la temporada es larga y en plantilla hay varias fichas ocupadas por jugadores lesionados como Ramón, Haitam y Moussa.

Con ese mensaje, Pellicer reclama un refuerzo para el centro del campo ante la baja de Luismi, que se prolongará varios meses tras las varias fracturas maxilofaciales que sufrió en el partido contra el Eibar.

De esta forma, contradice el mensaje lanzado por Kike Pérez, director general del club, que aseguró que ya no habría más fichajes esta temporada porque el límite salarial está "consumido".

El técnico blanquiazul visitó al jugador para darle ánimos, destacando que es “un titán”, y aliviando las malas expectativas. “Es menos grave de lo que parecía”.

“Al principio hablamos con él y le dijimos que este año es una de las piezas clave, nos ha golpeado muy duro la competición, en veintiún minutos”.

Mientras llegan, Pellicer tiene sobre la mesa los nombres de Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo, Juanpe o Rafa para armar el centro del campo frente a la Real Sociedad B este domingo en la segunda jornada de liga, en la que el Málaga repite en La Rosaleda.

Se esperan movimientos antes del cierre del mercado.