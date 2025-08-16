Así te hemos contado minuto a minuto el Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División
Todo lo que ocurra en el estadio de La Rosaleda durante el Málaga CF vs. Eibar, te lo contamos minuto a minuto en EL ESPAÑOL de Málaga.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: Final 1-1
Final del partido en La Rosaleda. El Málaga arranca la temporada con un empate ante su público y se queda con una reacción a medias tras el gol del Eibar.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
96' El Eibar ha tenido varios balones peligrosos al área. El Málaga, esperanzado a las cabalgadas de Larrubia.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
94' El Eibar está jugando a su antojo en el descuento. Aunque Larrubia tuvo una contra pero lanzó muu alto desde el borde del área.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
92' No se ha jugado el primer minuto de descuento. Ahora falta peligrosa para el Eibar lejos del área, pero puede hacer daño. El remate se le fue por poco a Cubero.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
90' Se trabó el partido en los últimos minutos. Se lesiona Montero, al que se le suben los gemelos. Entró Rafa por Adrián Niño y se descuentan siete minutos.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
85' Amarilla para Cubero, que derribó por detrás a Joaquín Muñoz que le había ganado la partida. Otros dos cambios en el Eibar. El Málaga no consigue darle la energía necesaria al partido para buscar la victoria.
84' Buena salida de balón del Málaga con paciencia desde atrás y la pelota acabó con un centro de Dani Sánchez a la cabeza de Chupete, que remató desviado.
81' Dani Sánchez sustituyó a Víctor García y Corpas vio amarilla.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
80' Lo sigue intentando el Málaga. Ahora con Larrubia que se pegó una cabalgada por la derecha y la pelota acabó en córner.
78' La tuvo Chupete. Se coló en el área por la parte izquierda, remató esquinado y Magunagoitia la mandó a córner.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
75' Álex Pastor sacó con la punta de la bota un balón que se le quedaba a Martón para empujarlo y hacer el segundo. Transición rapidísima del Eibar.
Doble cambio en el Eibar.
72' Se paró el choque para la pausa de hidratación. Ais Reig aprovechó para parar cuando MArtón se tiró al suelo jugando de nuevo con el reloj. Llama la atención cómo lo está haciendo el Eibar desde el principio del partido.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
70' El Eibar está nervioso ahora con la pelota. Ha cometido varios fallos consecutivos con Chupe y Niño empujando arriba.
69' Paradón de Alfonso Herrero al remate de Guruzeta que remató llegando desde atrás.
67' Ais Reig enfada a la grada con varias decisiones en contra del Málaga. La grada aprieta mucho ahora. El Málaga estaba en la lona pero el Eibar le ha devuelto la vida.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 1-1
65' Error clamoroso del Eibar, que cede un balón atrás y allí estaba Adrián Niño, que no se lo pensó para rematar de primeras.
Se viene arriba a La Rosaleda. El Málaga estaba muerto y además efectivos de la Cruz Roja atendían a una persona en la grada de animación y el estadio estaba casi en silencio.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: ¡GOOOOOOL DE ADRIÁN NIÑO! 1-1
64' ¡GOOOOOOOL DE ADRIÁN NIÑO!
62' Aleix Garrido tuvo una ocasión clarísima dentro del área. Pero remató mordida. Podía haber sido la sentencia porque el Málaga está fuera del partido.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 0-1
60' Rascó un córner el Málaga nada más marcar el Eibar. Ahora juega con dos delanteros.
Ha visto amarilla Joaquín Muñoz por una entrada tardía al defensa del Eibar. Corpas se ha recreado en el césped y el Eibar tiene el partido donde quiere. No se ha jugado nada desde el tanto visitante.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 0-1
56' Doble cambio en el Málaga. Entraron Joaquín y Chupete por Dotor y Lobete. Busca la reacción Sergio Pellicer.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 0-1
55' Vaya jarro de agua fría. Le va a costar mucho al Málaga frente a un equipo que se ha encontrado un tanto a favor a balón parado y que ha venido a La Rosaleda a dejar que pase el tiempo.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: Gol del Eibar (0-1)
52' ¡Gol del Eibar! Jugada ensayada en un córner, el Málaga estuvo pasivo en el saque en corto de Aleix Garrido, que la puso al segundo palo donde llegó Martón para empujarla.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 0-0
50' No pasó nada en estos primeros cinco minutos. Pero se ve al Málaga con menos chispa.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: 0-0
45' Arranca la segunda mitad en La Rosaleda. Murillo ha entrado por Carlos Puga en el Málaga.
ACTUALIZACIÓN LUISMI
"Luismi Sánchez ha sido trasladado a dependencias hospitalarias, consciente, para una mejor valoración. Para este cambio se aplica el protocolo de conmoción cerebral, por lo que no contabiliza para los cinco cambios designados por equipo".
El centrocampista se retiró en el minuto 17 por un golpe en la cara, según informó el club en un primer parte.
Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División, en directo: Descanso (0-0)
Finaliza la primera mitad en La Rosaleda con un Málaga superior que tuvo un par de ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Mucho mejor los de Pellicer haciendo daño por las dos bandas. Larrubia tuvo la más clara del partido.
El partido se fue a los vestuarios con una falta muy peligrosa a favor del Eibar que acabó en córner y bronca en el área malaguista con Arbilla de protagonista, que ha estado en varias.
Luismi se tuvo que retirar con un golpe en la cara y entró por él Dani Lorenzo.