Así te hemos contado minuto a minuto el Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División

85' Amarilla para Cubero, que derribó por detrás a Joaquín Muñoz que le había ganado la partida. Otros dos cambios en el Eibar. El Málaga no consigue darle la energía necesaria al partido para buscar la victoria.

84' Buena salida de balón del Málaga con paciencia desde atrás y la pelota acabó con un centro de Dani Sánchez a la cabeza de Chupete, que remató desviado.

81' Dani Sánchez sustituyó a Víctor García y Corpas vio amarilla.