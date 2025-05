El vestuario del Málaga se pone nota: entre notable y sobresaliente

El Málaga CF despide la temporada este sábado frente al Burgos CF en la última jornada de liga en La Rosaleda sin nada en juego. Y antes del último baile, el club ha organizado un 'media day' en el que varios jugadores han salido a compartir con los medios de comunicación el balance del presente curso, en el que ha cumplido el objetivo de mínimos de mantenerse en la categoría, algo que para algunos miembros del vestuario merece una nota mínima de notable.

Alfonso Herrero, Einar Galilea, Larrubia, Murillo y Nelson Monte fueron los elegidos este miércoles para el último encuentro con los medios esta temporada en el palco VIP de La Rosaleda. Son todos jugadores con la continuidad asegurada la temporada que viene. Con algunos charló EL ESPAÑOL de Málaga.

Todos están satisfechos con lo logrado, reconocen que se ha podido quedar un poco mejor en la clasificación y que, con los pies en la tierra, tiene que crecer la ambición.

Alfonso Herrero: "yo le pondría un 7.5"

El bastión del Málaga, su capitán, se queda en el notable para el equipo esta temporada. "Yo le pondría un 7,5, por la salvación del equipo, por conseguir los objetivos... Pero bueno, siempre hay margen de mejora y creo que podemos dar un pasito adelante en algunos aspectos. Pero sobre todo estoy contento porque se está creando una muy buena base para el Málaga del futuro".

Sobre el futuro pide pies de plomo. "El momento de fijar objetivos será una vez que empiece la temporada, cuando veamos la situación del club, la situación de la plantilla y podamos decir dónde queremos estar".

Echando la vista atrás, al final de la primera vuelta, el portero del Málaga reconoce que pensó en grande. "Yo soy una persona ambiciosa. Durante esta temporada, cuando hemos estado arriba yo era ambicioso, yo quería aspirar a lo máximo con el Málaga, pero el año y la liga y las dinámicas te van poniendo en tu sitio".

Sobre su rendimiento personal, Herrero reconoce la madurez que ha alcanzado en Málaga. "Soy consciente de mi rendimiento estas dos temporadas, comparándolo como rendimiento anterior, cuanto más a gusto estoy aquí mejor me voy sintiendo a nivel profesional también, me van saliendo mejor las cosas".

"Ha sido un buen año pero bueno, si te digo la verdad tampoco me suelo fijar mucho en los elogios ni en todo esto porque al final es mi trabajo. Yo todo lo que hago aquí en el Málaga lo hago con todo el amor, con todo el trabajo, con todo el cariño e intentando también responder un poco a todo ese cariño que recibo".

Nelson Monte: "lo valoro como un 8 o un 9"

"De 0 a 10 lo valoro como un 8 o 9. Porque al final hemos hecho el objetivo de ser la salvación y creo que hemos dado buen nivel.". Cortito y al pie Nelson Monte, imprescindible en la zaga malquista durante toda la temporada. "Creo que llevamos los defensas junto con el portero y, bueno, toda la gente, quince porterías a cero este año. Creo que quitando la zona de arriba somos de las mejores defensas de la categoría"

Es la segunda temporada de Nelson Monte en Málaga y le ha sorprendido el nivel de la cantera. "Son muy buena gente, saben lo que quieren para su futuro. Están centrados en el Málaga, en ayudar al Málaga".

Sobre el bache que atravesó el equipo en la segunda vuelta, el '20' considera que "ha habido muchísimo ruido desde fuera, que es perfectamente normal. Al final hay ruido cuando estás representando a un club como el Málaga. Pero nosotros dentro del vestuario estábamos tranquilos porque siempre ha dependido de nosotros. No hemos tenido que esperar que éste pierda o que éste empate. Siempre ha dependido de nosotros".

"Entiendo los nervios que ha habido durante la temporada, pero dentro del vestuario estábamos cien por cien seguros que lo íbamos a conseguir.

"Este año me quedo con la sensación de que el Málaga este año, la única equipo que nos ha conseguido batir ha sido el Elche. Y bueno, posiblemente con el Levante. Pero los demás hemos jugado muy bien, en ningún partido nos hemos sentido inferiores a nadie". Entonces yo veo al Málaga seguramente jugando una primera.

Sobre si se podía haber dado un pasito más adelante, el central asegura que "es complicado. Nosotros éramos recién ascendidos de Primera RFEF".

A nivel personal, Nelson Monte se ha destapado este año como un goleador. "Sí, sí, he metido tres goles este año y estoy muy contento con eso".

Álex Pastor: "le pongo un 8, pero se puede mejorar"

Tras su primera temporada de blanquiazul, Álex Pastor hace balance "positivo". "El equipo ha conseguido el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que eran esos 50 puntos. Todos hubiéramos firmado llegar a dos o tres jornadas antes del final con el objetivo cumplido". "Le pongo un 8. Ha estado bien, pero se puede mejorar".

Aunque "se podría haber hecho algo más, pero no se han dado las circunstancias. Aún somos un equipo joven, somos un proyecto que creo que es más a largo plazo".

"Yo confío en que el año que viene sí que se pueda conseguir algo más grande. Es verdad que hay que ir poco a poco, con los pies en el suelo. Pero sí que creo y confío mucho en este equipo, en que en un añito, el próximo año, los próximos dos años, estemos ya peleando por estar arriba seguro", decía un Pastor ambicioso.

Para el central una de las novedades estaba en el calor de La Rosaleda. "Me imaginaba que la conexión con la afición iba a ser grande. Pero la verdad es que tanto no me lo imaginaba. Ha sido espectacular. Este año ha sido muy emocionante para mí personalmente".

Y cuando llegaron las complicaciones, la receta fue sencilla. "La clave ha sido seguir trabajando como veníamos haciendo, no relajarnos, no asustarnos tampoco. Al final es fútbol y quien se asusta es quien acaba pasando lo peor. Hemos hecho bien aguantando con esa personalidad y entrenando fuerte".

"Hubo una racha en la que no salían las cosas, no metíamos esos goles, no ganábamos esos puntos, no estábamos de todo acertados, pero creo que el equipo sale de eso estando unidos y confiando en nuestra gente".

De la temporada que termina se queda con la victoria contra el Castellón. "No fue una final, pero fue un partido muy importante, creo que el equipo respondió bien, la afición también, y fue una fiesta espectacular".

Alfonso Herrero, Diego Murillo, Álex Pastor, Larrubia, Einar Galilea y Nelson Monte, jugadores del Málaga CF Málaga CF

Larrubia: "Yo creo que le pondríamos un 7, un notable"

El '10' del Málaga, David Larrubia también hace un "balance positivo" de la temporada, porque cree que ha sido un año "complicado y largo, pero a la vez es bonito y hemos disfrutado y al final hemos conseguido los objetivos". "Yo creo que le pondríamos un 7, un notable".

"Creo que ha habido pocos equipos cuando contra nosotros que fueron mucho mejores que nosotros", quien lamenta la falta de regularidad en cuanto a resultados.

En el plano individual "este año he dado un pasito más adelante y estoy contento por lo que he hecho, pero es verdad que me queda mucho por demostrar todavía y quiero seguir mejorando", sostiene el mediapunta, para quien "lo que te da la confianza son los minutos y esas ganas de querer hacerlo bien".

El club no quiere que se le escape otro talento como Larrubia, porque la ampliación de un contrato que expira en 2027 está en camino. "Yo creo que sí, que mejoraremos el contrato, me quedaré aquí lo que me diga y bueno, yo muy contento. Loren sabe que yo quiero seguir, él quiere que yo siga, y tranquilidad en el proceso de la renovación".

Mientras llega, trabaja en mejorar el punto de mira. "Cada vez que hacemos un ejercicio de finalizaciones y me ve un poco despistado, Pellicer ya me mete un poco de caña. Sabe que puedo mejorarlo y tengo que mejorarlo y sí, me mete bastante caña".

Larrubia es nada menos que el '10' del Málaga. "El año pasado creo que lo vivía más como una presión de intentar, de querer hacerlo bien y este año creo que me lo he llevado a mi territorio y la verdad que cada vez que salgo al campo de La Rosaleda intento disfrutarlo al máximo y creo que por esas cosas lo hago mejor".

Larrubia coincide con el mensaje de algunos compañeros: "un club como el Málaga tiene que seguir dando pasos hacia adelante y tiene que seguir mirando objetivos más lejanos. Yo creo que el año que viene tenemos que dar un pasito adelante todos, tanto el club como los jugadores, y yo creo que sí".