El Málaga cae ante un Elche mucho superior sin lograr el gol (2-0)

Dos goles de Sory Kaba y de Mourad en los últimos minutos del partido, ambos tras asistencias de Josan Ferrández, permitieron este domingo al Elche superar a un Málaga y situar a su equipo a un solo paso del ascenso a Primera División.



Los cambios introducidos por Eder Sarabia y las paradas del argentino Matías Dituro, que salvó a su equipo en un momento crítico, permitieron al conjunto ilicitano sumar los tres puntos y depender de sí mismo en la última jornada, en la que visitará al Deportivo de La Coruña, para regresar a Primera.



El conjunto ilicitano, estimulado por el ambiente festivo de las gradas, saltó al campo decidido a marcar pronto para llevar la iniciativa en la jornada y traspasar la presión a sus rivales directos.





En apenas diez minutos, el Elche protagonizó dos ocasiones claras de gol. En la primera, Agustín Álvarez no acertó a rematar tras sortear al portero y en la segunda Nico Castro estrelló el balón en los dos postes tras un disparo desde el interior del área.



El Málaga, atrincherado en su área, apenas podía quitarse de encima el dominio local. El Elche protagonizó numerosas llegadas por banda y provocó saques de esquina.



Es uno de ellos, Affengruber estuvo a punto de marcar, pero su remate en parábola lo sacó bajo palos Molina.



Con el paso de los minutos, el Málaga se fue soltando y protagonizó varias acciones ofensivas por parte de Larrubia y Chupete, pero sin remate.



El Elche siempre llevó la iniciativa, pero fue perdiendo precisión con el paso de los minutos y el Málaga pudo alcanzar el descanso sin grandes agobios en su portería.



El equipo de Eder Sarabia no mejoró en el segundo tiempo, aunque estuvo cerca del gol tras un despeje de Nelson que estuvo a punto de entrar en su propia portería.



El Málaga supo jugar con la ansiedad del Elche para comenzar a asustar a la contra. El equipo de Pellicer detectó los espacios a la espalda de la defensa local y convirtió a Dituro en el gran protagonista del partido.



El portero argentino salvó un mano a mano con Lobete y, poco después, evitó con una gran estirada el gol tras un remate cruzado de Cordero.



Eder Sarabia agitó a su equipo con la entrada de Josan y Mourad y el Elche volvió a tomar la iniciativa y a rondar el área malagueña.



El técnico del Elche le dio una nueva vuelta de rosca al partido con Sory Kaba y el africano respondió rematando de cabeza a la red, tras centro de Josan, el primer balón que tocó.



Tras el tanto, el Elche dio un paso atrás para proteger la ventaja ante un Málaga que no renunció al empate.



Ya en el descuento, el equipo ilicitano, con más espacios, aprovechó una contra para sentenciar por medio de Mourad, que remató un pase atrás de Josan.



El segundo gol provocó el delirio en el Martínez Valero, que comenzó a ensayar la fiesta del ascenso que se puede vivir la próxima semana.



Ficha técnica:



2.- Elche: Dituro; Jhon (Álvaro Núñez), Affengruber, Bigas, Salinas (Jairo, min. 74); Febas; Nico Fernández, Nico Castro, Óscar Plano (Sory Kaba, min. 74), Pejiño (Josan, min. 64) y Agustín Álvarez (Mourad, min. 64).



0.- Málaga: Herrero; Murillo, Nelson Monte, Pastor (Einar Galilea, min. 59), Gabilondo; Antoñito Cordero, Manu Molina (Izar Merino, min. 59), Luismi (Lorenzo, min. 85), Lobete (Kevin Medina, min. 78), Larrubia y Chupe (Dioni, min. 78).



Goles: 1-0, min. 76: Sory Kaba. 2-0, min. 92: Mourad.



Árbitro: González Esteban (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Febas y Sory Kaba por el Elche y a Murillo por el Málaga.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Martínez Valero ante 25.914 espectadores.