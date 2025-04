Málaga CF | Una segunda vuelta de descenso

Se ciñen estos días nubarrones sobre el cielo de Málaga. Los cofrades no le quitan ojo. Igual que los malaguistas -que en muchos casos será lo mismo-. Porque sobre su equipo se ha plantado encima un nubarrón que lo amenaza con los fantasmas de un pasado reciente, todavía fresco. Y el rumbo está siendo parecido, un equipo que no gana, que no parece capaz de hacerlo, y al que se le está haciendo bola la temporada.

El Málaga CF es el tercer peor equipo de lo que se lleva de segunda vuelta en Segunda División, con sólo 12 puntos conquistados de 42 posibles, y por detrás sólo estarían dos equipos que prácticamente no han competido durante toda la liga, Racing de Ferrol y Cartagena. Es la realidad del conjunto blanquiazul, impotente en esta mitad del campeonato y que ha hecho encender todas las alarmas.

El equipo de Sergio Pellicer está cayendo en picado en la segunda vuelta y la situación no es más delicada porque hay prácticamente tres equipos fuera de rueda desde prácticamente el inicio de la competición, aunque uno de ellos, el Tenerife, está protagonizando una reacción que llega tarde. Suma 17 puntos, cinco más que el Málaga.

Faltan siete jornadas en las que el Málaga se las tiene que ver con el rival que marca el descenso, el Eldense, al que le saca tres puntos y sobre el que se impuso en La Rosaleda 3-0 cuando todo eran vino y rosas. Aunque para visitar el Nuevo Pepico Amat todavía quedan tres jornadas y por medio están Eibar, Castellón y Granada, ninguno con los deberes hechos todavía.

En las primeras catorce jornadas de la primera vuelta el Málaga conquistó 20 puntos gracias a cuatro victorias, ocho empates y dos derrotas. Había anotado 14 goles y encajó 15.

En los catorce partidos que ha jugado en la segunda vuelta el escaso botín de los 12 puntos es gracias a tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Una cifra de partidos perdidos insostenible. Son 13 goles a favor y 19 en contra en estas catorce jornadas.

El conjunto blanquiazul cerró la primera vuelta con 31 puntos, una cifra todavía al alcance del equipo de Pellicer, que no encuentra la fórmula, ya que hay en juego 21 puntos en las siete jornadas que restan. Con ocho sería suficiente para vivir tranquilos y despejar los nubarrones.