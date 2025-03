La historia de Huijsen, el 'marbellí' hijo de un exfutbolista holandés llamado a marcar el futuro de la selección española

Las alarmas saltaron en el campo de 'El Duende', en la barriada malagueña de San Andrés, uno de los puntos donde estaba repartida la cantera del Málaga CF por aquel entonces. En una mañana de 2016 Los benjamines blanquiazules se enfrentaban al Marbella Costa Unida, un equipo de San Pedro de Álcantara, en cuyas filas había un delantero espigado rubio que puso en alerta a los responsables del fútbol 7 del Málaga presentes en las gradas del mítico recinto.

Para los empleados del Málaga, a pesar de jugar en ataque, el futbolista cumplía el perfil para incorporarlo como central a las categorías inferiores blanquiazules. Ese niño rubio espigado era Dean Huijsen (Amsterdan, 2005), un melón que el Málaga cató a la primera. Este jueves, puede debutar con la selección española en los cuartos de final de la Nations League nades que contra Países Bajos, país que le vio nacer.

Pero Huijsen es malagueño. Marbellí para ser más precisos. Su familia, cuando su padre Donny Huijsen dejó el fútbol profesional colgó las botas, se trasladó a la Costal del Sol cuando Dean tenía 5 años. Las primeras patadas a un balón en el fútbol federado las dio en Marbella, hasta que Carlos Jiménez, coordinador de Fútbol 7 del Málaga por aquel entonces, le echó el guante.

EEM (Selección Española, Málaga CF) España convoca al central 'malagueño' Dean Huijsen

Después de aquel partido en 'El Duende' "jugó varios torneos con nostros y se incorporó ya en la categoría alevín", explica Jiménez a EL ESPAÑOL de Málaga en las horas previas al posible debut de Huijsen con España.

"Se valoró, y desde un principio lo incorporamos para jugar de central. Se habló con la familia para explicar lo que queríamos", ante lo que los padres de Dean reaccionaron de forma "ejemplar".

Jiménez apunta que "desde el primer momento" se vio a un jugador "líder". "Siempre ha sido un jugador líder de su equipo. Serio, con ganas de aprender, con ganas de crecer y intuía que era un futbolista que tenía cualidades y condiciones de cara al fútbol profesional".

El ya hoy central de la selección española no sólo destacaba en labores defensivas. "Dominaba el juego aéreo y siempre ha hecho goles". También como lanzador de faltas y penaltis.

Huijsen en una de sus fotos oficiales de la Selección española Selección Española

Huijsen fue progresando a zancadas hasta entrenar con el primer equipo del Málaga con tan sólo 15 años. En una entrenvista a la agencia EFE que ha concedido durante la concentración de la selección en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, explica cómo fue aquel primer día. "El primer día me caí un poco porque me quitó Pellicer después de dar un pase de tacón, pero luego todo fue muy bien".

Salió del Málaga a la Juventus deshechando ofertas del Real Madrid, entre otros, pero no fueron sus primeros pretendientes.

"Siempre sonaba que había clubes de España que andaban pendientes de Dean. Sin darte nombre, pero sí sé que hubo un club que en los años de alevín a infantil que mostró interés", cuenta Jiménez, descubridor de otras perlas para la cantera del Málaga como Roberto o Aarón Ochoa. "Nosotros hablamos con la familia. Sí, claro. Pero ellos tenían claro que querían seguir en el Málaga".

A pesar de llevar ya varios años fuera, en las declaraciones a EFE, Huijsen, hoy uno de los mejores centrales de la Premier League en las filas del Bournemouth, deja claro cuál es su equipo: "oy del Málaga a muerte, lo digo siempre, pero así surgieron las cosas y creo que elegí lo mejor para mí. Yo siempre iba a los partidos en La Rosaleda. Espero volver algún día. Me costó bastante tomar la decisión, fue difícil pero creo que era lo mejor para todos". Le tocó una época de un Málaga a la deriva sin nadie a los mandos.

Dean Huijsen en su etapa con el Málaga CF Málaga CF

Carlos Jiménez tiene claras las cualidades que han llevado a Huijsen a la selección española. "La personalidad y el liderazgo". Ten en cuenta que tiene 19 años y es un líder". Luego, "a nivel defensivo es un futbolista que domina bien el juego aéreo, que anticipa, después con balón domina bien los dos perfiles, izquierda y derecha". Además, no ha perdido el olfato goleador y ya tiene en la mochila goles en la Serie A (golazo con la camiseta de la Roma) y en la Premier League.

A Carlos Jiménez, hoy a la espera de un proyecto profesional después de salir del Betis el pasado mes de junio, la llamada de Huijsen no le ha cogido de sorpresa. "Pensaba que lo mismo entre ya en esta convocatoria, porque creo que los números en Inglaterra, pues ahí están". "Y sí, yo creo, creo que es un jugador que llega para quedarse".

De vuelta siempre a Marbella

¿Y por qué quedarse con España y no con Países Bajos? El futbolista eligió la selección española sin titubeos cuando se recurrió a él desde la RFEF a pesar de ser ya internacional con las categorías inferiores de Países Bajos. Pero a la hora de decidir, el corazón es el que manda. "Siempre digo que España es mi casa, en cuanto puedo voy a España y vuelvo a casa. Soy español. Me siento español y en cuanto surgió la oportunidad la tomé porque es lo que siento", explicaba a EFE. "Tomé la decisión antes de que España ganase la Eurocopa porque me siento español", insistía.

A su casa de Marbella, donde todavía reside parte de su familia, que echó raíces en la Costa del Sol. "He vivido toda la vida en España y todo lo del fútbol lo hice aquí. Mis amigos de la infancia son españoles".

Málaga es su destino en su tiempo libre. "Yo cuando paro en Inglaterra me voy a vivir a Málaga y en verano a Marbella", continúa un Huijsen que compartió en sus redes sociales la felicitación del Málaga CF por su convocatoria con España.

Huijsen posa con su característica forma de celebrar los goles Selección Española

Con la selección, este 'malagueño' da un paso más en una carrera que apunta a ser imparable. Pero, ¿cuál es su techo? "El futbolista tiene mucho margen de mejora todavía. Y seguramente termine jugando en uno de los grandes de Europa, seguro. Sin desmerecer a ninguno, tampoco a donde está ahora", puntualiza Carlos Jiménez.

Una carrera que empezó en campos como el de 'El Duende' y que parece, si los caminos inescrutables que en ocasiones tiene el fútbol, puede llegar a lo más alto posible.