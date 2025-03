UD Almería 2-2 Málaga CF | Un empate con dos caras y un punto de fortuna

El Málaga CF sale vivo y con la cabeza muy alta del UD Almería Stadium tras el empate a dos cosechado en el derbi andaluz después de verse zarandeado por los locales en una primera mitad muy mala y una segunda en la se fue hacia arriba con decisión y le salió cara, con la fortuna sonriéndole de nuevo. Esta vez sí entró el penalti del Málaga y el del Almería, en las botas del mejor delantero de Segunda, se fue al limbo. Todo, metido en una coctelera, da como resultado un buen punto tras las dos victorias consecutivas que cambia de forma definitiva la dinámica del equipo en esta segunda vuelta.

En un visto y no visto, el Málaga remontó con goles de Dani Sánchez y Cordero, de penalti, la ventaja del Almería, que pudo ser mucho más amplica tras lo visto en la primera mitad, pero que recibió una respuesta rápida cuando Arribas amplió la renta de los almerienses en el arranque de la segunda mitad. Eso espolvoreó al Málaga, que con todo perdido se fue arriba y encontró el premio. Son 39 puntos, a once del objetivo, con casi mil malaguistas en las gradas.

Pellicer sorprendió con la configuración del once. Mantuvo a Puga y Dani Sánchez en los laterales con Pastor ocupando el sitio de Einar en el centro de la zaga junto a Nelson. Doble pivote con Ramón y Luismi, con Lobete en la derecha, Ochoa en la media punta y Kevin en la izquierda. Arriba, sólo Chupete. Ni Dioni, ni Baturina, ni Larrubia, más la baja de Manu Molina.

La primera parte fue un meneo del Almería desde el principio hasta el final. Plantó Pellicer una defensa adelantada y así llegó el primer disgusto. A los diez minutos Dion Lopy lanzó en carrera a Baptistao, que se coló entre Puga y Nelson para plantarse delante de Alfonso y mandarla para dentro con la derecha. Un horror de defensa en esa jugada.

El Málaga nunca estuvo en el partido en los primeros 45 minutos, en los que cosechó un disparo flojo al centro de Lobete y uno con más veneno de Kevin que se metió desde la derecha para dentro para lanzar duro cerca del palo derecho de Maximiano.

Entre tanto, las malas noticias se fueron sucediendo. Ávalos Barrera fue mostrando amarillas a los blanquiazules -Ochoa, Kevin y Nelson-, con un tinte casero en su dirección del partido.

A los 27 minutos Ramón pisó mal y la rodilla derecha le hizo feo al evitar pisar a un rival que estaba en el suelo. El capitán se echó al suelo y de nuevo la misma película con las caras de preocupación en el banquillo. Izan Merino ocupó su lugar.

El Almería, mientras, perdonó en varias ocasiones el segundo -Arribas, Luis Suárez- y el Málaga fue incapaz de encontrarse en el campo. Los de Pellicer iban sin rumbo por el campo, sin encontrar su momento en el partido.

Herrero, ahora que es carnaval, volvió a colocarse la capa para disfrazarse de superhéroe y salvar el segundo debajo de los palos. Fue un remate a bocajarro de Marc Pubill dentro del área pequeña. Era un baño del Almería bajo la lluvia que arreciaba fuerte.

2-0 y reacción

Consciente, Pellicer movió ficha y retiró a Chupe y Kevin por Baturina y Cordero. El Málaga salió con decisión pero en el 50' culminó a la tercera una triple ocasión del Almería. Herrero le negó la mayor Arriba y Nelson, bajo palos, a Suárez. Pero la jugada continuó y Arribas apareció por el segundo palo para remachar a la red un centro desde la izquierda. Era el minuto 53.

La reacción blanquiazul no se hizo esperar. Dos minutos después Puga apareció por la derecha para poner la pelota en el área, con una energía distinta a la de la primera mitad los jugadores del Málaga presionaron al borde del área la salida del Almería y la pelota cayó en las botas de Dani Sánchez, que desde muy lejos mandó el balón al fondo de la red para darle esperanzas a los blanquiazules.

Y cinco minutos después Selvi Clua derribaba dentro del área a Aarón Ochoa en una contra blanquiazul. No se lo pensó el árbitro para señalar el punto de penalti. Puede ser una situación de pánico lanzar ahora mismom un penalti con la camiseta del Málaga. Pero a Cordero no le tembló el pulso para lanzar arriba a la derecha, algo centrado, y batir a Maximiano desde los once metros. Adiós fantasmas.

Con media hora por delante el choque se abrió, sin grandes ocasiones pero con algunas contras prometedoras que el Málaga no supo culminar. Intentó amarrar algo más Pellicer el centro del campo con la entrada de Juanpe por Ochoa, pero era complicado hacerse con el control del choque. Al Málaga le faltó tino en algún contragolpe para culminar la remontada, con un Almería que intentaba volcarse pero sin colmillo.

Tan poco colmillo que no aprovechó un penalti a su favor en el 90'. Nelson tiró de la camiseta de Marc Pubill en un córner y Ávalos Barrera lo avisaron del VAR para que lo viese en la pantalla. Señaló los once metros y la pelota la cogió el pichichi de Segunda. Pero no era la noche de Luis Suárez, que engañó a Alfonso pero estrelló la pelota en el larguero. La jugada llegó después de que Alfonso echase la pelota fuera para atender a Baturina. No la devolvió el Almería y, como diría aquel, el Señor no se queda con nada de nadie.

El Málaga trató de contermporizar en los siete minutos de alarge y pedía el final a gritos para conservar el botín que supo conquistar en la segunda mitad. Un puntito menos para el objetivo, un puntazo más.

Ficha técnica:



2 - UD Almería: Maximiano; Pubill, Édga, Radobanovic, Centelles; Selvi (Melero, m. 64), Lopy; Pozo (Puigmal, m. 64), Arribas (Melamed, m. 74), Baptistao (LázarO, m. 74), y Luis Suárez.



2 - Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Pastor, Nelson Monte, Dani Sánchez; Aarón Ochoa (Juanpe, m. 74) , Ramón(Izan Merino, m. 25), Luismi, Medina (Antoñito, m. 46); Lobete (Rahmani, m. 90) y Chupete (Baturina, m. 46).



Goles: 1-0, m. 10: Baptistao. 2-0, m. 52: Arribas. 2-1, m. 54: Dani Sánchez. 2-2, m. 61: Antoñito, de penalti.



Árbitro: Ávalos Becerra, del comité catalán. Amonestó a Édgar(m. 79), de la UD Almería, y a Aarón Ochoa (m. 2), Medina (m. 24), al segundo entrenador del Málaga (m. 24), Nelson Monte (m. 32) y Luismi (m. 67), del Málaga.



Incidencias: Partido de la jornada vigésimo novena del Campeonato Segunda División A, Liga Hypermotion, celebrado en el UDAlmería Stadium, con 11.202 espectadores y casi mil malaguistas.