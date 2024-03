La pareja Nelson-Einar se consolida en el centro de la defensa el Málaga CF

El Málaga CF ya tiene a sus dos mariscales. Uno ha sido fijo desde que llegó y el otro ya se ha convertido también en un pilar clave e inamovible en los onces blanquiazules. Nelson Monte y Einar Galilea. Einar Galilea y Nelson Monte. Ambos han formado pareja de centrales en las cuatro últimas jornadas, algo que no se había dado entre lesiones y decisiones técnicas de Pellicer.

Por el centro de la zaga del Málaga han pasado, además de Nelson y Einar, han pasado esta temporada Juande, Murillo y Moussa, el último en subirse al tren de la defensa blanquiazul. Quizás la decepción haya sido Juande, primer capitán del equipo que no ha cuajado ninguna gran actuación en lo que va de curso.

Nelson Monte se rompió la clavícula en la jornada 24 contra el Real Murcia, a finales de noviembre, y no pudo regresar hasta el último partido de la primera vuelta en Ceuta. Allí vio la quinta amarilla y se perdió el partido en casa contra el Castellón, el líder de la categoría. El portugués llegó tarde a la pretemporada pero tardó medio partido en hacerse con la titularidad, empaparse de malaguismo y ser uno de los líderes de este equipo, sin necesitar brazalete de capitán. Entró en el descanso contra el Castellón en la primera jornada de liga y ya no volvió a salir del once. Titular y noventa minutos todos los partidos. Pellicer decidió darle descanso en el penúltimo partido que ha jugado el Málaga hasta ahora, en Alcoy, cuando lo retiró en el descanso porque tenía tarjeta amarilla y el choque estaba bien encarrilado.

El otro pilar de la zaga es el vasco Einar Galilea, que en la primera vuelta estuvo entrando y saliendo del once. En total suma 18 titularidades en 20 partidos disputados. La próxima será la jornada 27, en la que el Málaga visita al Sanluqueño. De ese partido y de la competencia en la zaga ha hablado el '4' malaguista en una rueda de prensa en el estadio de La Rosaleda este miércoles. Sobre los compañeros que ahora no tienen sitio en el once, Galilea ha dicho que "están deseando que les llegue el momento para demostrarle al míster que son unos grandísimos jugadores. Tener una competencia tan san nos ayuda a ser mejores. Están deseando ponérmelo complicado a mí y al míster".

El vasco ha ido elevando el nivel conforme ha avanzado la temporada, con actuaciones donde demuestra la buena colocación y la inteligencia en la toma de decisiones fruto de la madurez que tiene. Su perfil zurdo además le da un extra a la hora de sacar el balón desde atrás. Sin duda, ya ha convencido al malaguismo.

Los actores secundarios de la zaga del Málaga son Murillo, Juande y Moussa, por orden de minutos jugados. Empezando por Murillo, es el comodín de la zaga para Pellicer. Lo ha utilizado en todas las posiciones de la retaguardia en lo que va curso. Aprovechó las lesiones de Juande y Nelson para hacerse un hueco en el once jugando de central, a un muy alto nivel. Incluso anotó un gol en Murcia en el 1-4. Fue titular durante toda la ausencia de Nelson Monte, con el que también compartió sitio en la alineación en la derrota de Ceuta. Desde entonces, ha desaparecido del equipo salvo la media hora que jugó en Los Cármenes.

Por su parte, Juande Rivas, primer capitán del equipo está teniendo una temporada más que irregular, marcada por las lesiones y por la incapacidad de hacerse con un hueco en el equipo cuando ha estado disponible. Está muy lejos de aquel jugador que empezaba a deslumbar hace dos temporadas antes de lesionarse. Suma ocho titularidades en nueve partidos disputados y ahora mismo no parece que el equipo lo eche de menos. Tiene que darle la vuelta a la situación.

El último en asomar la cabeza fue Moussa. Que arrancó la temporada lesionado y no pudo hacer acto de presencia hasta el mes de diciembre, cuando debutó a lo grande contra el Eldense en la Copa del Rey. Jugó los 90 minutos y empezó a tener más presencia en el equipo. Repitió titularidad siendo el más destacado contra toda una Real Sociedad en la Copa y también fue la partida en Alcoy en una defensa de tres. Ahora da la sensación de que es tercer central del equipo, su físico es exuberante.

Cuando llega lo más serio de la temporada, la pareja de centrales del Málaga empieza a consolidarse. En los tres últimos partidos el Málaga ha dejado la portería a cero, en dos de ellos contra Recreativo de Huelva e Ibiza. Alfonso Herrero tiene dos buenos escuderos.