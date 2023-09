De la Torre insiste en sus críticas hacia el Málaga CF y le señala el camino

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mira al Málaga CF como un serio problema que necesita una solución urgente. Desde hace muchos meses ya, el regidor viene defendiendo que la salida pasa por la venta del club o la ampliación de capital y en ello insiste en cada oportunidad.

Este domingo, minutos antes del tercer partido de los de Martiricos en Primera Federación, De la Torre ha querido mostrar su apoyo al equipo. "Siempre deseo lo mejor para el Málaga CF. También hoy en el partido en Baleares: una amplia victoria que dé confianza al equipo y alegría a la afición", ha escrito en su perfil de Twitter.

Pero estas palabras de apoyo no han estado exentas de críticas. El regidor ha dejado claro que esta hipotética victoria no sería suficiente. "Deseo que nuestro Club esté en lo más alto en muy pocos años y para ello el camino es el que señalé hace siete días", prosiguió.

El pasado sábado, el Málaga salió victorioso de su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid B en La Rosaleda, donde la afición apoyó de forma abrumadora al equipo. Ese mismo día, De la Torre subrayó que "tenemos una formidable afición", pero que el club, a pesar de su triunfo en esa jornada, "no es tan formidable". "La provincia de Málaga merecen más", aseveró en la misma red social.

El alcalde reiteró estas palabras unos días después ante la prensa. "[El Málaga CF] No es formidable, sinceramente. Yo les deseo lo mejor y comprendo que es difícil que con este equipo miremos muy hacia arriba, pero ahora es el que tenemos y mi deseo es que podamos subir a Segunda con él", matizó.

En esas ocasiones, De la Torre volvió a defender dónde está la clave para llevar al club donde hace no muchos años se encontraba, a estar entre los mejores equipos de La Liga: "Necesitamos un mejor equipo, que los propietarios actuales vendan y, si no es así, realizar una ampliación de capital que permita tener lo que Málaga merece".

"Lo ideal es que los propietarios, que en su día hicieron un esfuerzo pero después no han sido capaces de mantenerlos, si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, que dejen paso a otros vendiendo lo que valga el club a personas que tengan interés en ello. Poder hacer un club potente, prestigioso, con posibilidades de llegar, no solo a Primera División, sino a Champions, lo digo sinceramente. Eso es lo que deseo para el Málaga y para la ciudad", explicó días más tarde.

