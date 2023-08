Castellón vs. Málaga CF: La primera en la frente (2-1)

Juande durante el Castellón vs. Málaga CF CD Castellón

No era Castellón una buena plaza para empezar a tomarle la temperatura a la categoría. Y no lo fue. El Málaga CF claudicó en Castalia víctima de un error grosero en los últimos minutos que le costó el 2-1 definitivo en un choque en el que fue de menos a más y en el que le cayó el castigo cuando mejor estaba.

La salida en tromba de los locales, esperada, se tradujo en el 1-0 temprano. El Málaga supo sufrir y crecer hasta empatar por medio de Genaro. En la segunda mitad, cuando el partido se convirtió en un correcalles, salió perdiendo en una de las plazas más complicadas de la categoría sobre el papel.

El partido deja algún señalado, especialmente Juande retirado en el descanso. Y algunas lecciones que aprender para el Málaga CF, al que el Castellón le marcó el ritmo al inicio y le faltó poso para amarrar el punto que no era malo visto lo visto en el verde.

Una sorpresa en el once

Pellicer le dio continuidad a lo visto durante la pretemporada que era un 1-4-3-3 en ataque y un 1-4-1-4-1 cuando el equipo se plantaba a defender. Sorprendió la inclusión en el once de Juan Hernández en lugar de Kevin. Poco atisbo había en el once de ese modelo que pretende implantar Loren. Solo dos canteranos de inicio. Ni Kevin ni Larrubia en el once, que tenían papeletas para ello.

Alfonso Herrero estuvo en la portería. Gabilondo y Víctor García en los laterales con Juande y Einar en el centro de la zaga. Tres pesos pesados en la medular: Genaro, Juanpe y Sangalli. Dioni en la derecha, Juan Hernández en la izquierda y Roberto en punta.

La tarde estaba gris en Málaga, con un bochorno insoportable, y en Castellón se puso a llover. El día era feo para acompañar a los blanquiazules en su nueva andadura profesional fuera del fútbol profesional. Y gris empezó el Málaga, con el Castellón ahogando a los de Pellicer. Tanto, que en el minuto que en el minuto 11 Mendujanin cogió una pelota suelta en el área para abrir el marcador después de un error de Juande, al que le ganaron con mucha claridad la espalda. Los locales eran un torrente de ataque, con el sello de su entrenador, y el Málaga no lo supo ver venir. A pesar de estar un paso del ascenso el curso pasado, los castellonenses son otro equipo prácticamente nuevo. Antes del gol ya habían tenido dos claras. Una la estrellaron en el larguero.

Ahora el Málaga tenía que empezar a tejer un nuevo partido. Pero nada más lejos. A pesar de dar un paso adelante, concedió otra ocasión clarísima al Castellón con un cabezazo a placer tras una jugada por la derecha del ataque local. El Castellón salía con facilidad de la presión arriba de los malaguistas. Roberto, el ‘9’ verde y morado, no la olía.

La primera acción peligrosa del Málaga llegó pasada la media hora, cuando precisamente Roberto recogía una pelota a la espalda izquierda de la defensa local y la ponía al segundo palo. Juan Hernández remató forzado arriba. Lo siguiente fue un gran control de Hernández, que al recortar obligó a Iago Indias a cortar la pelota con la mano. Penalti que Dioni mandó al palo. Genaro apareció como un relámpago para mandar el rechace para dentro.

El Castellón era menos Castellón y el Málaga estaba más cómodo. Pero en el 42´ llegó el primer revés. Juanpe tuvo que abandonar el campo tras un golpe en la nariz que le sangró y dejarle su sitio a Dani Lorenzo. Herrero tuvo que sacar una manopla en el 45 para sacar un centro chut que se colaba en la portería del Málaga. Nadie se quedaba con la pelota en el último tramo del choque con dos equipos con piernas para presionar y obligar al juego en largo en más de una ocasión. Así se llegó al descanso en Castalia.

Mejor versión en la segunda mitad

El Málaga tenía que aprender la lección del arranque de la primera mitad. Pellicer también intentó poner remedio introduciendo a Nelson Monte y Murillo por Víctor García y Juande. Mano dura a las primeras de cambio. Pero lo primero que ocurrió fue el susto que dio Alfonso Herrero, que chocó con Raúl Sánchez en la primera jugada de la segunda mitad. El atacante local abandonó el campo en camilla y Herrero se pudo recuperar.

Tras el accidentado arranque, Herrero le dio carrete a Dioni por la banda derecha sacando rápido con la mano. El centro llegó a Juan Hernández que disparó cruzado. Cristian dio réplica con un remate blando desde el punto de penalti que se fue a las manos de Herrero.

Esta vez el Málaga salió por la izquierda, la jugada acabó con Dioni controlando la pelota dentro el área y sacándola atrás Sangalli, que con un zapatazo obligó a volar al exmalaguista Gonzalo.

La segunda mitad se desarrollaba con alternativas en el dominio del juego y sin ocasiones claras. Kevin cogió el sitio de Juan Hernández a falta de veinte minutos. Nelson Monte aportaba jerarquía en la zaga, lo mismo que Murillo, aunque con el canterano se redujo la producción en ataque por la izquierda. Pero cada ataque del Castellón, por la calidad de los hombres de arriba, olía a peligro. La zaga malaguista se empleaba con todo. También generaba el Málaga. Kevin primero tuvo un tirazo lejano y después desperdiciaba una contra muy prometedora. Se le hizo de noche con el balón en los pies.

En el intercambio tuvo el segundo Dani Lorenzo tras una buena combinación por dentro entre Sangalli y Roberto. Gonzalo evitó la ventaja malaguista en el marcador. El partido era un ida y vuelta peligroso para los dos equipos.

Lo fue peor para el Málaga. Esta categoría no perdona los errores. Y uno de Galilea en la salida de balón le costó la primera derrota del curso a los malaguistas. Jesús De Miguel, duda hasta última hora, le robó la cartera al central para plantarse sólo delante de Alfonso Herrero, al que batió por bajo.

Antes había entrado Larrubia por Dioni, que agitó el ataque desde la izquierda y generó peligro. Pero sin premio.

La Primera RFEF no ha esperado para mostrarle al Málaga su crueldad. El largo descuento, jugado con uno más por la expulsión de Óscar Gil por doble amarilla, no impidió la primera decepción del curso. A Roberto le anularon un gol por fuera de juego milimétrico que lo parecía. Muchas lecciones que aprender.

Sigue los temas que te interesan