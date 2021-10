La Liga acelera en El Alcoraz para el Málaga CF

Para bien o para mal, el fútbol siempre te da una oportunidad más pronto que tarde. Pero en esta ocasión, el Málaga casi no ha tenido tiempo para digerir el empate con el Real Zaragoza del pasado sábado y ya está presto y dispuesto para medirse al Huesca en El Alcoraz en una nueva jornada de la Liga SmartBank (19.00 horas/Movistar LaLiga 1).

Será una nueva oportunidad para testar el estado de ánimo, de forma y de fútbol de este Málaga que está dejando algunas dudas en las últimas jornadas. Lo cierto es que el empate contra los maños el sábado fue un jarro de agua fría, ya que las expectativas blanquiazules crecen cuando juega de local y el optimismo en conseguir el triunfo era palpable. No fue así y además dejó algunas muestras de fragilidad.

Sobre todo en su parcela física. El equipo, claramente dividido entre titulares y suplentes, sufre cuando entra la segunda línea. Y sin embargo, se espera que esta tarde en tierras oscenses José Alberto mueva a su equipo para dar rotación y para evitar la acumulación de minutos en la intensa semana de juego con hasta tres partidos.

Recuperará el técnico gijonés a Paulino, que regresa tras cumplir sanción. Y es previsible que entre Cufré por Javi Jiménez en el lateral izquierdo, que vuelva Escassi al once, e incluso que pueda rotar a algún que otro atacante dándole la alternativa a Sekou, al que se le sigue esperando. Quizás no haya muchos más cambios, ya que el mister apuntó en sala de prensa que no es partidario de una revolución y el equipo se resentiría demasiado con más novedades.

"Va a haber cambios, pero no revoluciones; me gusta tener un tono equilibrado", admitía José Alberto en la previa. "Tenemos ganas de conseguir la primera victoria fuera de casa, que ya toca, y seguir en la buena dinámica, pero tendremos que dar lo mejor para conseguir los tres puntos", especificó el entrenador malaguista, que tuvo palabras de elogio hacia el rival, el Huesca.

Y es que el Málaga, que mostró mejoría ante el Valladolid en Pucela la última jornada lejos de casa aunque sin el premio de la victoria, vuelve a tener un reto difícil ya que el conjunto oscense es otro equipo llamado a estar en la zona noble de la categoría y uno de los descendidos del curso pasado. El Málaga, con sólo dos puntos cosechados lejos de casa, es el tercero peor a domicilio.

El rival

Sin embargo la SD Huesca no ha tenido un arranque de competición sencillo y hasta la fecha sólo suma un punto más que el Málaga CF. En conjunto dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz cuenta en sus filas con el malagueño y exmalaguista Joaquín Muñoz, que está teniendo protagonismo y ya ha marcado dos goles en lo que va de curso. También está en su plantilla Ignasi Miquel, que fuera central blanquiazul el año del descenso a Segunda.

Ésta será la segunda visita malaguista al coqueto estadio de El Alcoraz. En la anterior ocasión, hace dos campañas, el conjunto malaguista cayó 2-0 sin oposición. E incluso en la segunda vuelta también perdió en casa por 1-3, por lo que las estadísticas no son nada positivas contra el equipo azulgrana.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL MÁLAGA CF: Dani Martín, Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Cufré; Escassi, Genaro; Paulino, Jozabed, Brandon; Sekou.

Sigue los temas que te interesan