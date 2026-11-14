El Costa del Sol tira de épica y se mete en la fase de grupos de la EHF en la tanda de penaltis

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LO ESENCIAL Las claves El Costa del Sol se clasifica por segunda vez en su historia para la fase de grupos de la EHF European League tras remontar dos goles al VFL Oldenburg. La eliminatoria se decidió en la tanda de penaltis en Carranque, donde una parada de Ida Wall y el tanto de Bárbara Piñeira sellaron el pase de las malagueñas. María Sancha completó una gran actuación ofensiva liderando al equipo de Suso Gallardo con nueve goles. El triunfo garantiza al conjunto malagueño al menos seis partidos más en la segunda competición europea.

El Balonmano Costa del Sol volverá a jugar la fase de grupos de la EHF European League por segunda vez en su historia después de empatar los dos goles en contra que traía de Alemania e imponerse al VFL Oldenburg en la tanda de penaltis en el partido de vuelta en Carranque.

Entre Ida Wall y el poste detuvieron el cuarto penalti del conjunto alemán y la malagueña Bárbara Piñeira anotó el definitivo para dar el pase a la escuadra de Suso Gallardo y desatar la locura en el Pabellón Pérez Canca, la casa de las panteras.

A pesar de que a falta de diez minutos la eliminatoria estaba encarrilada con cuatro tantos de diferencia, el cuadro alemán redujo de nuevo a menos dos para el 30-28 que llevó el partido a los siete metros. Ahí sí el cuadro malagueño cumplió uno de los objetivos de la temporada, jugar la fase de grupos de la competición europea.

En un partido de vuelta sublime de las malagueñas, con una exhibición ofensiva de María Sancha, autora de nueve goles, el Costa del Sol se mete entre los dieciséis mejores de la segunda competición a nivel continental.



El Oldenburg partía con la ligera ventaja de haberse impuesto en la ida por 30-28, un resultado que logró igualar el conjunto entrenado por Suso Gallardo, que llevó la iniciativa en un duelo apretado hasta el final pese a tener varias bajas por lesión.



Los doce goles de Toni-Luisa Reinemann en el Oldenburg no fueron suficientes para evitar un desenlace de cara o cruz desde los siete metros, con más de mil asistentes en el pabellón de Carranque totalmente volcado.



María Sancha, Ekaterina Zhukova, Micaela Rodrigues y Maider Barros no fallaron en sus tiros, hasta que llegó una brillante parada con el pie de Ida Wall que dejaba a Bárbara Piñeira el poder de decidir la tanda para el 5-3.



El premio del triunfo se traduce en seis partidos más en la Liga Europa por segunda vez en la historia del club, después de haberlo logrado en la campaña 2023/2024, hasta ahora su única participación.



