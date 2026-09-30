El nuevo Balonmano Costa del Sol, los mismos objetivos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Balonmano Costa del Sol inicia temporada con seis nuevos fichajes y una plantilla renovada, manteniendo su ambición por títulos. El club apuesta por juventud y frescura tras la salida de varias jugadoras icónicas, aunque pierde algo de experiencia en el campo. El objetivo prioritario es volver a clasificarse para la Copa de la Reina y luchar en todas las competiciones posibles. La presidenta Pepa Moreno y el entrenador Suso Gallardo piden paciencia para que el equipo se cohesione y destacan la importancia del apoyo de la afición.

Muchas caras nuevas, nueva piel, pero mismos objetivos y misma ambición. Así se presenta la temporada del Balonmano Costa del Sol, que este martes tuvo un encuentro con sus aficionados en la Plaza de La Marina para cargarse de energía en este inicio de Liga Guerreras Iberdrola que ya está en marcha.

Hasta seis caras nuevas llegaron este verano a Carranque para ponerse a las órdenes de Suso Gallardo, entrenador de una plantilla que perdió veteranía y experiencia pero que ha ganado hambre y frescura con este reseteo llevado a cabo durante el verano.

El equipo malagueño se cayó en el mes de mayo pasado debido a las lesiones que castigaron sobre manera a las panteras, cuando tenían dos títulos en juego, la Liga y la EHF European Cup, de la que cayeron eliminadas en cuartos.

Era un fin de ciclo con el adiós previamente anunciado por varias ya leyendas del conjunto malagueño, protagonistas de una etapa dorada en la entidad. Silvia Arderius, Isa Medeiros o Estela Doiros, pero no se pudo cerrar tocando plata como había sucedido en los últimos años.

El club, con su presidenta Pepa Moreno a la cabeza, acometió una renovación de la plantilla y han llegado seis fichajes con experiencia en la competición: la portera sueca Ida Wall, María Brasil, Katia Zhukova, María Sancha, Micaela Rodrigues y Ariana Portillo.

Todas ellas estaban presentes en la Plaza de la Marina este martes en el que la plantilla malagueña atendió a los fans y también a los medios. Además, se presentó la primera equipación para esta temporada después del cambio de patrocinador técnico. Ahora las panteras vestirán hummel.

Suso Gallardo en palabras para EL ESPAÑOL de Málaga pide paciencia. El equipo ha arrancado con dos derrotas y una victoria antes de recibir este sábado al Rocasa Gran Canaria en el Pérez Canca de Carranque. "Tenemos mucha ilusión, mucha esperanza en que el grupo se cohesione lo antes posible, pero sabiendo que tenemos que tener paciencia, porque hay grupos mucho más hechos que no han cambiado tanto la plantilla".

Los refuerzos, según el técnico malagueño, aportan juventud y "hambre" de ganar que "a lo mejor" se podía haber perdido. "Puede que tengamos más recursos, tenemos otra vez lateral zurda, que antes no teníamos; hemos ganado en altura y a lo mejor a nivel físico".

Gallardo reconoce que se ha podido perder experiencia, "esas tablas que a lo mejor en ciertos momentos de partido te daban la vida, pero creo que eso lo va a ir dando la competición".

A medio plazo, sitúa como objetivo prioritario volver a clasificarse para la Copa de la Reina después de dos ediciones consecutivas quedándose fuera.

La capitana del equipo será un año más la malagueña Sole López, el número 10 de las panteras. Tiene el papel de acoger a los fichajes y liderar desde la pista su integración en el grupo. Tiene claro que lo primero es transmitir "mucha paciencia" y "mucha calma", porque "el trabajo va a dar sus frutos".

Cree que son necesarios un "trabajo duro" y "muchas horas de entrenamiento" para "compaginarnos". Una vez se consiga, tiene claro los objetivos. La idea es "siempre intentar luchar en todas las competiciones o intentar luchar al máximo hasta el final". Aunque "hay que ser consciente de ese cambio tan grande" que ha tenido la plantilla.

La fortaleza del equipo para la capitana pasa por Carranque. "En casa no se nos pueden escapar los puntos".

Con una trayectoria muy prolífica a sus espaldas suma su octava temporada defendiendo la portería de las panteras Merche Castellanos, la voz de la calma y la experiencia. A pesar del arranque irregular en cuanto a resultados, la guardameta manchega confía en que "en los partidos se refleje" el trabajo de un equipo que "cada día está entrenando mejor".

A su juicio, a las panteras les queda "trabajar un poquito" para "acoplar a todo el mundo" y "empezar a demostrar lo que puede hacer este equipo".

A pesar de la veteranía, mantiene el hambre por la competición y los títulos intactas. "De ganar no te aburres". "Me encantaría volver a ganar un título con el club. Ganas no me falta, así que ilusión, toda la del mundo".

Al frente del barco está Pepa Moreno, con una habilidad extraordinaria para montar una plantilla que temporada tras temporada mantenga al Balonmano Costa del Sol arriba de la clasificación y peleando por títulos.

La presidenta celebra que "todos esos niños y niñas que sueñan con ser panteras algún día" se acerquen a la Plaza de La Marina a ver a la primera plantilla. "Es un orgullo" acercar a "nuestras panteras a la afición".

Moreno, exjugadora, etiqueta esta temporada como la de un "cambio de ciclo" después de una "etapa dorada del club".

En línea con Suso Gallardo, pide "paciencia" porque se han incorporado jugadoras jóvenes pero que conocen la liga y que son "competitivas y de mucha calidad". "Seguro que nos van a dar alegrías".

A pesar de este cambio de ciclo, el objetivo es el mismo: "competir por todo". Luego, el título puede ser que "un balón entre" o las siete lesiones que tuvo el equipo la temporada pasada en un momento clave del curso. Así que "la ambición del club es siempre estar arriba y luchar hasta el final por todo", algo que se consigue con trabajo e ilusión.

Otra pata para el éxito es la aportación de la "jugadora número 8", la afición, para llevar "en volandas" a las jugadoras cuando lo necesiten.

Con esos ingredientes, Moreno aspira a "disfrutar" de la competición europea y estar en "todas las finales" de los títulos nacionales. Ahí es nada. Proyecto nuevo, máxima ambición.