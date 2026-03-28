33-18 | El Costa del Sol arrasa y pone pie y medio en las semifinales de la EHF

Isa Medeiros, jugadora del Balonmano Costa del Sol durante un partido de la EHF European Cup Balonmano Costa del Sol

Las claves nuevo Generado con IA El Balonmano Costa del Sol Málaga venció contundentemente al Hazena Kynzvart por 33-18 en la ida de cuartos de la EHF European Cup. Las malagueñas destacaron con una excepcional segunda parte, logrando un parcial de 17-6 tras el descanso. Merche Castellanos brilló en portería con 16 paradas, mientras Isa Medeiros fue la máxima anotadora con ocho goles. El partido de vuelta se jugará el domingo a las 12:00 en el mismo escenario, con el pase a semifinales muy encarrilado para las panteras.

Paso enorme del Balonmano Costa del Sol Málaga hacia las semifinales de la EHF European Cup, donde tiene pie y medio. En un buen ambiente, las malagueñas se impusieron con mucha contundencia al Hazena Kynzvart (33-18) y dejan la vuelta en prácticamente un trámite para sellar el billete que da el privilegio de estar entre los cuatro mejores.

Una excepcional segunda parte le permitió a las panteras dar un zarpazo a la eliminatoria de cuartos en la ida este viernes en Carranque. El segundo choque será el domingo, a las 12:00, en el mismo escenario.

El equipo de Suso Gallardo pisó el acelerador a fondo desde el inicio. En un pestañeo, 4-0, con mucho protagonismo de Espe López.

Las locales se manejaron en esa renta, que iban llenando el zurrón y veían oportunidad de hacer el break definitivo.

No lo impedía el rendimiento en el área propia, pese a una Merche Castellanos que estaba con la flecha hacia arriba. Acabaría con 16 paradas la tarde.

María de Uriarte, debutante, en estas lides tomó el testigo para mantener la renta. Al descanso, un corto 16-12.

Y a partir de ahí las malagueñas dibujaron 30 minutos sobresalientes, para ver una y otra vez. El parcial habla por sí solo, 17-6. Ahí se quedó la eliminatoria.

Espe López, jugadora del Balonmano Costa del Sol Balonmano Costa del Sol

La defensa tornó en brillante y el ataque siguió con flow, con Isa Medeiros martilleando (ocho goles). Una segunda mitad plausible que dejó un resultado que permite dar a las panteras una zancada hacia las semifinales.

Tendrán que refrendarlo este domingo, también en Carranque, a las 12:00 horas.