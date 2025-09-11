Sin Alcaraz ni el malagueño Davidovich: España busca en Marbella el pase a la Final 8 de la Copa Davis

El equipo español de Copa Davis buscará en Marbella el pase a la Final 8 del próximo mes de noviembre sin el flamante campeón del US Open, Carlos Alcaraz, ni el malagueño Alejandro Davidovich. Tampoco estará el mejor especialista en dobles, Marcel Granollers.

Con estas ausencias, la eliminatoria contra Dinamarca se queda descafeinada de cara al público, que no podrá ver en la arcilla del Club de Tenis Puente Romano a los mejores tenistas españoles de la actualidad, entre ellos, al mejor del mundo.

Por tanto, el capitán de España, David Ferrer, tuvo que rearmar la formación del equipo que buscará la clasificación al Final 8 de Bolonia durante el fin de semana. Los partidos se jugarán sábado y domingo.

El lunes, Carlos Alcaraz comunicó su baja por “fatiga muscular y mental” luego de conquistar el US Open y volver a la cima del ranking mundial.

También, Alejandro Davidovich informó que no estaría en Marbella por “cansancio y a causa de un calendario muy cargado”.

El martes, Marcel Granollers, reciente ganador de dobles del US Open, comunicó su baja por una lesión en el tobillo del pie derecho. Arrastraba de un esguince sufrido durante los primeros días de entrenamiento en Nueva York.

Ante este escenario, el capitán y ex número 3 del ranking anunció nuevas convocatorias: Jaume Munar, Roberto Carballés Baena y Pablo Carreño se suman a Pedro Martínez, el único miembro que fue anunciado en la primera convocatoria.

“Ha sido duro porque tanto Carlos Alcaraz como Marcel Granollers son gente muy importante en el equipo y no pueden estar con nosotros. Lo aceptamos y aun así tengo confianza en que va a salir todo bien”, comentaba Ferrer, quien ve a España “un pelín más favorita” que Dinamarca.

A orillas del Mar Mediterráneo, España buscará hacer valer la condición de local en Marbella, donde ya ha jugado a lo largo de la historia alguna eliminatoria de la Davis.

Los daneses

Por su parte, el conjunto danés, capitaneado por Frederik Nielsen, está integrado por Holger Rune, Elmer Moeller, August Holmgren, Christian Sigsgaard y Johannes Ingildsen.

El mismo equipo que, en febrero, durante la primera ronda de los Qualifiers, remontó a Serbia de 0-2 a 3-2.

“Tienen un número uno muy fuerte, que es Holger Rune, un jugador top. Luego Elmer Moeller, que lleva un año y medio jugando bien, ganando partidos, está cerca del Top 100 y la tierra batida es su superficie preferida”, decía el capitán Ferrer.

Los detalles de la serie

El sábado 13 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12:30 horas . El domingo 14 arrancará a las 11:30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos singles.