La Davis se irá de Málaga sin ver brillar a España

Ha sido tres ediciones consecutivas de la Copa Davis en Málaga. Ni rastro, de no ser por la despedida, más que agridulce, de Rafa Nadal, de la selección española. De los tres noviembres consecutivos que la capital de la Costa del Sol ha vivido la fiesta del tenis, en uno no se clasificó y en los otros dos se fue a la calle a las primeras de cambio, especialmente dolorosa en esta edición de 2024, con Alcaraz y Nadal en las filas españolas.

Ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024. Nunca pudo responder España delante del público de Málaga. Se ha puesto toda la carne en el asador, especialmente desde la Junta de Andalucía, para que en Málaga las cosas salieran a pedir de boca. Pero ha faltado la guinda del pastel. Ni los inolvidables duelos entre Sinner y Djokovic de hace un año palían la falta de competitividad que ha tenido España en Málaga, dejando al público local con ganas de algo más.

En 2023 ni siquiera conquistó un lugar en Málaga. Sin sus primeros espadas fuera de la competición, el pelotón de meritorios no pudo dar el salto de calidad que requería la empresa de estar entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Sí lo dieron en la edición anterior, en 2022. Pero no fue suficiente. La España de Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers, capitaneada también por David Ferrer, cayó eliminada en la primera eliminatoria contra Croacia. Roberto Bautista perdió el primer punto contra Borna Ćorić; y Pablo Carreño perdió frente Marin Ćilić.

Y en esta edición 2024, con Nadal y Alcaraz a la cabeza, no ha podido pasar tampoco de los cuartos de final frente a unos Países Bajos sin grandes nombres en su equipo. Rafa Nadal, en su despedida, no pudo darle el punto a España contra Botic Van de Zandschulp en dos sets. Carlos Alcaraz pasó por encima de Tallin Griekspoor; y el dobles formado por el propio Alcaraz y Granollers no pudo con la pareja Koolhof y Van de Zandschulp.

España, desde que en año 2000 levantara su primer 'Ensaladera', ha conquistado un total de seis. La séptima no será en Málaga.