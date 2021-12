2021, el año que quedará en la memoria de Vodafone Giants Málaga

Si algunas personas se hubiesen atrevido a adivinar cuál sería el balance final de Vodafone Giants Málaga, pocas o ninguna hubiesen acertado. Las temporadas son muy largas, hay momentos para todo y menos mal que, como bien se dice, esto no es como empieza, sino como termina. El 2021 será un año que no olvidarán y no solo por los éxitos que han cosechado en el plano deportivo, sino también por el avance de la industria y de la propia institución.

Hablar de un gran resultado cuando han sido dos los títulos que se ha llevado el equipo es fácil. Aunque la temporada no lo fue en los inicios. Tras la derrota en las semifinales de la Superliga en el split de primavera, desde el equipo vieron necesario hacer cambios en el roster para que quedara formado por Antonio Espinosa 'Th3Antonio', Ismael Martínez 'Miniduke', Amadeu Carvalho 'Attila', Raymond Tsang 'KaSing' y Dogukan Balci '113', y dirigido por Alejandro Fernández-Valdés 'Jandro' y Miguel Santos 'FearlessS'.

Vodafone Giants ganó en agosto su séptima Superliga de League of Legends organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en la que derrotaron al UCAM eSports Club por 3-1 con remontada incluida. Pero no fue fácil llegar a esta posición, ya que se clasificaron para el play off siendo sextos en la liga regular.

Desde entonces, los de rojo fueron imparables. En Barcelona se obraron muchos milagros y el segundo de la temporada llegó en noviembre con la ESET Iberian Cup de League of Legends, torneo en el ya era el vigente campeón. Con un resultado en la final de 3-0 que parece más contundente y aliviado de lo que realmente fue, el conjunto malagueño confirmó el doblete ante MAD Lions con un Attila imperial que le sirvió para ser MVP.

No obstante, no pudieron consumar el triunfo arrollador en la European Masters, donde cayeron en cuartos de final frente a Misfits Premier, equipo francés. Además, las buenas noticias en Vodafone Giants Málaga trascienden del League of Legends, ya que Valorant llegó a la Liga de Videojuegos Profesional y los malacitanos fueron campeones en la Rising Series 3.

Y no solo eso, sino que el club ya se ha asegurado parte de su futuro más exitoso con dos renovaciones de mucho nombre. La primera fue la de Th3Antonio, quien ha ganado cuatro de las siete Superligas que tiene el equipo. "Es lo más cercano a una leyenda dentro del club" o "es una institución del club, cualquiera que conozca a Giants no se lo imagina sin Th3Antonio". Así describió José R. Díaz, CEO de Vodafone Giants, al jugador. Otro de los emblemas que continuará es Attila, que ha confirmado la renovación con el tatuaje de varios elementos del club en su piel.

Éxito institucional

Para ser el club más laureado de España y uno de los más longevos en Europa no solo se necesita un gran equipo con muy buenos jugadores, sino que debes tener una gran institución que dé respaldo. Vodafone Giants ya lo era, pero el proceso durante 2021 ha ido siempre a más. Ya en 2019 compitieron con un equipo femenino en League of Legends, lo han vuelto a hacer en Valorant e intentarán tener presencia en Latinoamérica el año que viene.

Numerosas instituciones de la ciudad han querido demostrarle su apoyo a Giants. Tras conseguir la Superliga, el Ayuntamiento de Málaga los recibió y el alcalde, Francisco de la Torre, entregó a los jugadores el escudo de la ciudad y una réplica de la Farola. También han contado con el apoyo de la Diputación, dejando claro Francisco Salado, el dirigente provincial, que "es el momento de que entre todos contribuyamos a convertirnos en referentes en este segmento".

Sin embargo, uno de los cambios con más visibilidad ha sido Home of Giants. La sede del club abrió sus puertas en el mes de junio para ser referencia en la innovación de los esports. No es solo un espacio exclusivo de competición con salas para entrenar, sino que se pueden celebrar actos, ver torneos e incluso cuenta con restaurante. Por lo que el 2021 ha sido el año para continuar con el golpe de la tecnología y el videojuego en la ciudad, y Málaga no podría tener mejor representante que Vodafone Giants, un equipo que cierra el año con dos títulos que engrosan aún más su historial y todo lo que queda por conseguir.

