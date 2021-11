Regino Hernández, el malagueño que consiguió un bronce en los JJOO de Invierno, se retira

"Han sido muchos meses pensándolo y dándole vueltas al tema y, finalmente, he decidido que, una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Pekín, pondré fin a mi carrera deportiva después de 15 años compitiendo al máximo nivel". Así se ha despedido del deporte profesional Regino Hernández, el héroe de Pyeongchang que consiguió una medalla de bronce para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

El snowboarder ha decidido dejarlo tras un proceso largo: "Ha sido una decisión muy dura, porque el snowboard ha sido mi vida desde que tengo uso de razón", ha declarado en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Así, Hernández ha declarado que "estos últimos años han sido muy difíciles, ya que he sufrido lesión tras lesión y eso pasa factura", pero también ha indicado que su "mente está agotada" y le pide "un cambio a gritos". Algo muy importante para un deportista: "Si su mente no funciona, no funciona nada".

Llegó la hora del adiós… — Regino Hernandez (@Reginoherma) November 26, 2021

Estos síntomas de agotamiento mental y físico son el cúmulo de todo lo que ha pasado en estos años: "Cosas buenas y malas". Entre todas ellas ha destacado la muerte de Ismael Planas, quien fue entrenador de snowboard de la Federación Española de Deportes de Invierno hace cuatro años y medio. "Jamás le estaré suficientemente agradecido por todo lo que hizo por mí". De Planas ha recordado que no sólo le enseñaba en la pista "cómo ser mejor, sino también fuera de ella".

Regino recuerda a Planas como la persona que le enseñó a tener una actitud frente a la vida "de guerreros, de pelear con uñas y dientes por lo que uno quiere y de no rendirse nunca, pase lo que pase".

Por último, también ha agradecido "a esas personas que han estado en las malas, en esos momentos en los que las cosas no iban bien, en los que me faltaban las fuerzas para seguir, en los que estaba a punto de tirar la toalla y no me lo han permitido. A esas personas que me han ayudado a levantarme y han caminado a mi lado". Regino ha terminado con un directo: "Nos vemos en las pistas".

