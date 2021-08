Almudena Montiel y Antonio Martín, las bazas de Málaga en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Los deportistas olímpicos malagueños no han dicho su última palabra. Y es que pese a que los focos de los Juegos Olímpicos de Tokio se apagaron el 8 de agosto con la ceremonia de clausura, este martes 24 se retoman con los Juegos Paralímpicos. Una cita donde Málaga tendrá dos representantes con la jugadora Almudena Montiel, de baloncesto en silla de ruedas, y el futbolista Antonio Jesús Martín Gaitán, conocido como El Niño, además de la mexicana Michel Navarro, nacionalizada que milita en el Amivel Vélez-Málaga y que reside en tierras axárquicas este último año.

La cita arranca el próximo martes 24 de agosto y se prolongará hasta el 5 de septiembre. Un evento en la que España, que en esta ocasión envía a 141 deportistas, suele recoger un buen número de medallas. Sin embargo, la representación malagueña ha ido bajando con el paso de los años y finalmente deportistas como los marbellíes Cristian Benítez en el medio fondo (no consiguió la media), el nadador Javier Labrador o la veterana Carmen Herrera, tricampeona olímpica, no han entrado en la cita, además del entrenador de esgrima Carlos Soler, que ya compitió en cinco Juegos Paralímpicos.

Malagueños en Tokio

Los ojos en clave malagueña estarán, por lo tanto, en dos focos. Uno de ellos es el fútbol, donde El Niño, que disputa su cuarta cita olímpica tras quedarse fuera de Río, espera luchar por las medallas. El paleño, a sus 39 años y considerado antaño como uno de los mejores del mundo, atraviesa de nuevo un momento dulce y quiere asaltar el oro tras contar con los bronces de Atenas 2004 y Londres 2012. España está encuadrada en el Grupo B junto a Tailandia, Argentina y Marruecos.

"Me perdí la cita de Río de Janeiro 2016 y pensé que ya no volvería nunca más a la selección, por eso afronto estos Juegos con más ganas e ilusión, como si fuesen los primeros. Ha sido la vez que más me he cuidado, he contado con un nutricionista y con un preparador físico, así que estoy en un buen momento. Me queda bastante gasolina, quiero trabajar, hacer goles y dejarme el alma en cada minuto que juegue para ayudar al equipo a lograr el objetivo, que no es otro que subir al podio", explica en declaraciones a la web Dxtadaptado.com, especializada en deporte paralímpico y que hará un seguimiento especial de Tokio estos días.

La torremolinense Almudena (Amiab Albacete), por su parte, competirá junto a la nacionalizada Michel Navarro con la selección española en silla de ruedas. Son sus primeros juegos y se medirán en la primera fase a Holanda, Estados Unidos, China y Argelia. España logró el billete tras ser cuarta en el Europeo de Rotterdam (Holanda) hace dos veranos, cuando Montiel estaba a punto de dar a luz, lo que le apartó por un tiempo de la selección. "Siempre somos ambiciosas, un grupo muy competitivo y peleón que intenta luchar por lo máximo, ya luego veremos a dónde llegamos, pero también tenemos la mentalidad de disfrutar la experiencia", decía en Dxtadaptado.

Sigue los temas que te interesan