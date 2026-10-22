La Junta abre un expediente sancionador a la empresa que da servicio a 132 comedores de Málaga tras el "pisto sin pisto"

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LO ESENCIAL Las claves La Consejería de Educación abre un expediente sancionador a Mediterránea de Catering tras detectar incumplimientos de calidad y raciones en comedores escolares. La empresa gestiona 600 comedores en Andalucía y 132 en la provincia de Málaga, y dispondrá de diez días hábiles para presentar sus alegaciones. El contrato no ha sido rescindido por el momento a la espera de que los incumplimientos queden acreditados de manera indubitada según el marco normativo. En Málaga se han registrado seis quejas formales de centros educativos, aunque el expediente sancionador se ha iniciado a raíz de las evidencias detectadas en Córdoba.

El vídeo viral del "pisto sin pisto" de un comedor escolar de Córdoba, al que hace unas semanas se sumaron las quejas de diferentes centros educativos de Málaga, ha terminado con la apertura de un expediente sancionador por parte de la Consejería de Educación a Mediterránea de Catering, SL, la empresa que gestiona en Andalucía 600 comedores y 132 en Málaga.

El delegado de Desarrollo Educativo en Málaga, Miguel Briones, lo ha confirmado este jueves, al tiempo que ha explicado que la Consejería puso en marcha el procedimiento establecido en cuanto conoció las quejas de varios centros cordobeses por la calidad de algunos platos.

Por un lado, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) revisó si se cumplía el contrato según los pliegos de la licitación.

Al tiempo que la Consejería de Salud hacía controles nutricionales sobre la cantidad y la calidad de los alimentos. Esas supervisiones sacaron a la luz que la empresa "había incumplido algunos de esos ítems".

Tras los requerimientos y un expediente informativo previo, la Administración ha decidido abrir a la compañía un expediente sancionador.

La decisión se iba a comunicar a la empresa a lo largo de este jueves y desde ese instante, Mediterránea tendrá diez días hábiles para presentar alegaciones a la propuesta de sanción.

Sin rescisión por ahora

Briones también ha señalado que "el procedimiento, las garantías y el marco normativo obligan a ir implementado todos estos pasos", por lo que el contrato no ha sido rescindido.

Además, ha incidido en que para llegar a esa situación hay que esperar y que "las circunstancias queden acreditadas de manera indubitada". También ha avisado de que el procedimiento puede seguir avanzando si la empresa continúa sin cumplir los requerimientos.

Seis quejas en Málaga

En Málaga, la Delegación Territorial ha recibido seis quejas formales de seis centros educativos diferentes. Briones ha insistido en que la APAE "no ha abierto ningún expediente sancionador a Mediterránea en la provincia. De igual forma, ha señalado que no se puede afirmar que exista un incumplimiento "igual o similar al de Córdoba".

Según el delegado, en esas reclamaciones "se manifiesta más el temor a que se pueda producir una situación similar a la de Córdoba que el hecho fehaciente, objetivo" de que la calidad no sea la correcta.

Aun así, reconoce que hay "cierta preocupación" entre las familias, que pueden hacer catas programadas en los comedores. "Solamente allí se ha podido iniciar este procedimiento sancionador porque sí se han registrado evidencias. Aquí no, o al menos no a fecha de hoy", ha resumido.

El delegado ha pedido "sosiego" y "calma" a las familias, ya que desde la Junta de Andalucía "velamos por el interés de los menores en todo momento".

El servicio de comedor escolar atiende a más de 50.000 alumnos en la provincia de Málaga. Briones ha recordado que desde 2019 más de la mitad de los centros malagueños han dejado atrás la línea fría, en la que la comida se cocina con antelación y se recalienta en el centro.