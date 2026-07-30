21 jóvenes profesionales de hoteles de lujo de Abu Dabi se forman en el campus de Les Roches en Marbella

Los estudiantes de Emiratos Arabes que han participado en Les Roches. Les Roches

Las claves

Las claves Generado con IA 21 jóvenes profesionales de hoteles de lujo de Abu Dabi han realizado un programa intensivo de formación en Les Roches Marbella. La formación, promovida por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, incluyó cinco módulos sobre fundamentos del hospitality, liderazgo, innovación y experiencia del huésped. Los participantes, de entre 18 y 26 años, fueron seleccionados por sus hoteles en Abu Dabi para potenciar sus capacidades y prepararse para puestos de alta dirección. La iniciativa busca fortalecer el sector turístico de Abu Dabi mediante la capacitación de talento nacional con perspectiva global y experiencia internacional.

Un total de 21 jóvenes profesionales de Emiratos Árabes expertos en el sector del hospitality han realizado un programa intensivo de formación en el campus de Les Roches en Marbella.

Ha sido la primera edición del programa UAE Bootcamp Career Builder Recognition promovido por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dabi).

En ese programa intensivo de ocho días, los participantes han aprendido las mejores prácticas internacionales del sector de hospitality y han reforzado sus capacidades de liderazgo, excelencia en el servicio o innovación.

Han sido 12 mujeres y 9 hombres y el programa ha tenido cinco módulos: fundamentos del hospitality; experiencia del huésped y cultura; acompañamiento y reflexión; trayectorias profesionales y próximos pasos; e innovación y juventud en el hospitality.

Un momento del Bootcamp de Les Roches Marbella. Les Roches

Todas las personas elegidas tienen entre 18 y 26 años y han sido seleccionados por los hoteles de lujo en los que trabajan en Abu Dabi para recibir esta formación extra.

“Dado que los sectores del turismo y el hospitality de Abu Dabi se encuentran en una trayectoria de crecimiento a largo plazo, existe una necesidad cada vez mayor de formar una cantera de profesionales nacionales cualificados para puestos de alta dirección, dotados de una perspectiva global y experiencia en la industria", ha indicado en un comunicado Su Excelencia Saleh Mohamed Al Geziry, director general de Turismo de DCT Abu Dabi.

"Esta iniciativa responde a esa necesidad al brindar a los ciudadanos de alto desempeño oportunidades para mejorar sus capacidades, ampliar su experiencia y contribuir al crecimiento continuo del sector. El éxito futuro de nuestra economía turística dependerá del talento en el que invirtamos hoy, y estos graduados representan una nueva generación de profesionales emiratíes que ayudarán a definir la experiencia del hospitality del mañana”, ha añadido.

Por su parte, Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, ha afirmado que "todo destino que aspira a consolidarse como un referente competitivo, sostenible y global necesita profesionales preparados en innovación, excelencia y gestión responsable de la experiencia. Esa es la visión que compartimos con DCT Abu Dabi sobre el poder transformador de la educación, y la razón por la que invertir en las personas es invertir en el futuro del destino".

"El hospitality tiene el potencial para convertirse en una palanca de crecimiento económico, desarrollo social y creación de oportunidades a largo plazo, y en estos primeros participantes ya vemos ese futuro que Abu Dabi está construyendo”, ha remarcado Díez de la Lastra.