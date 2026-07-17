Esta es la cantera tecnológica de Málaga: los nuevos ganadores del premio Spinoff de la UMA

Fotografía de familia de todos los premiados por la UMA. UMA

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha entregado los premios Spin Off a 10 proyectos tecnológicos innovadores, seleccionados entre 48 propuestas. El premio principal fue para Unidad Activa de Ejercicio Físico, orientado a la prescripción y seguimiento del ejercicio en personas de riesgo. Los proyectos ganadores recibieron apoyo económico, formación, mentoría y un año en una oficina de incubación para impulsar su desarrollo. Entre los premiados destacan iniciativas en ámbitos como la robótica, la monitorización ambiental, el diagnóstico energético y la digitalización del sector del buceo.

Los premios Spin Off de la Universidad de Málaga representan la cantera tecnológica de la provincia. Proyectos con alta innovación que, muchos de ellos, acaban convirtiéndose en empresas de éxito.

Ya tienen 30 años, pero están más vigentes que nunca. De hecho, este viernes se ha hecho entrega de los galardones a las 10 empresas que han sido seleccionadas.

El principal premio ha sido para la spin-off Unidad Activa de Ejercicio Físico, liderada por Antonio Alba. Es un proyecto que propone la creación e implantación progresiva de esa unidad como un servicio especializado en prescripción y seguimiento del ejercicio físico individualizado en población de riesgo.

En total se han presentado 48 proyectos. De los 10 vencedores, uno ha obtenido 3.500 euros y los otros nueve 3.000 euros cada uno.

El rector de la UMA entregando el primer premio a Antonio Alba. UMA

También un año en una oficina de incubación del Link by UMA, un plan de formación, un proyecto de mentorización y un plan de comunicación. En definitiva, gasolina para que esa startup pueda sobrevivir y tener un futuro.

El acto, uno de los más importantes del año de la UMA, ha estado presidido por el rector, Teodomiro López. Le han acompañado el director de Ciberseguridad de Google Málaga, Bernardo Quintero; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, entre otros.

Estos han sido todos los proyectos premiados

Mención especial

UNDERDOG WRLD

Ecosistema 360° para el talento urbano emergente. Combina un sello discográfico, una productora audiovisual (Underdog Studios) y una plataforma de eventos.

Categoría PDI/Grupo de Investigación

-Premio Promálaga.

EM-SENSE. Plataforma Inteligente para la detección de amenazas y anomalías cuyo objetivo es transferir al mercado una tecnología innovadora de monitorización y análisis de sistemas basada en la observación electromagnética de dispositivos electrónicos.

-Premio Cátedra Empresa Familiar de la UMA.

SIMORGH. Orientado al desarrollo de sistemas de robótica distribuida para exploración, conectividad, sensorización e inspección en entornos de difícil acceso, ofreciendo una solución de bajo coste, modular y desplegable en espacios donde las comunicaciones convencionales no llegan.

-Premio Universidad de Málaga.

SIMU-MAT. Diseño y optimización de materiales avanzados mediante la aplicación de química computacional e inteligencia artificial con el objetivo de ofrecer servicios alineados con los objetivos sostenibles de acelerar el desarrollo, reducir costes y minimizar el uso de recursos y sustancias problemáticas.

Categoría Alumnos / Egresados universitarios:

-Premio FAECTA Málaga:

AGROCON. Plataforma de regulación ambiental para sistemas de producción animal y vegetal consistente en un sistema informático y de hardware integrado, capaz de medir, monitorear y controlar automáticamente una amplia variedad de variables críticas.

Un posado final de todos los asistentes a los premios Spin Off 2026 de la UMA. UMA

-Premio Bic-Euronova:

FARMABULK.Marketplace mayorista digital para el canal profesional de salud y bienestar basado en una plataforma que conecta las marcas y laboratorios de suplementos, cosmética, dietética y parafarmacia con los compradores del sector.

-Premio Fundación Kutxabank:

TRAZZA. Consultora B2B especializada en predicción, medición y trazabilidad verificable del impacto social de la financiación corporativa en España mediante un método que convierte la inversión social en datos verificables, auditables y evidencia fiscal.

-Premio Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE.

HANDSHAKE GAMES. Proyecto de ocio narrativo y cultural especializada en experiencias de investigación en equipo. Su actividad principal es concebir, diseñar, producir y comercializar juegos que mezclan material físico de calidad con una capa digital propia, buscando ocupar un espacio intermedio entre el juego de mesa y elescape roomconvencional.

-Premio Fundación Unicaja:

CRITERIO INGENIEROS. Proyecto especializado en diagnóstico y asesoría técnica integral para rehabilitación energética de viviendas, locales y edificios, definiendo con criterio técnico independiente qué intervenciones generan el mayor impacto real en ahorro energético, confort y revalorización de los inmuebles.

-Premio Excma. Diputación Provincial de Málaga:

OQUEA. Es una plataforma digital para el sector del buceo que conecta centros, instructores y buceadores en una única infraestructura tecnológica, digitalizando un sector altamente vinculado al turismo, al deporte y a la economía azul.

-Premio Universidad de Málaga, dotado con 3.500 €, al proyecto:

UNIDAD ACTIVA DE EJERCICIO FÍSICO. Proyecto que propone la creación e implantación progresiva de una unidad Activa de Ejercicio Físico como un servicio especializado en prescripción y seguimiento del ejercicio físico individualizado en población de riesgo.