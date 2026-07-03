El doble grado en Informática y Matemáticas y Medicina, las carreras con la nota de corte más alta en la UMA

Las claves

Las claves Generado con IA El doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas y Medicina tienen las notas de corte más altas en la Universidad de Málaga para el curso 2026/2027. La nota de corte para Medicina es de 13,125 y para el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas es de 13,058, ambas han bajado respecto al año anterior. Otras titulaciones destacadas por su alta nota de corte son Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial (12,492), Enfermería (12,379) y el doble grado de Criminología y Psicología (12,116). El primer periodo de matrícula, reserva y confirmación en las universidades públicas andaluzas estará abierto del 3 al 9 de julio.

La primera adjudicación para estudiar un grado en el próximo curso académico 2026/2027 en el sistema público universitario andaluz, se ha realizado y ya se conocen los grados con las notas de corte más alta.

En la Universidad de Málaga, 8.180 estudiantes han sido admitidos y el top dos de las carreras con mayor nota lo ostentan el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas y Medicina.

Cabe señalar que en ambas carreras, la nota de corte ha bajado con respecto al curso pasado. En concreto, para Medicina piden un 13,125, la nota más alta en la UMA, pero el año pasado pedían un 0,105 más.

En cuanto al doble grado de Ingeniería Informática yMatemáticas, la bajada de la nota ha sido de un 0,302 y su corte se sitúa en el 13,058.

Así, en el grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto piden un 12,492, tras un ascenso de la nota de 0,194.

En el caso de Enfermería, sucede como en Medicina, piden un 12,379 tras caer un 0,128. Para el doble grado de Criminología y Psicología se necesita un 12,116 que ha subido su nota un 0,011.

Cabe señalar que para Fisioterapia en la UMA, la nota de corte se sitúa en un 12,064.

Las carreras relacionadas con Ciencias de la Salud tienen calificaciones más altas porque son de las más demandadas del sistema público universitario.

El primer periodo de matrícula y reserva estará abierto hasta el 9 de julio

Desde hoy, 3 de julio y hasta el próximo 9 de julio, permanecerá abierto el periodo de matrícula, reserva y confirmación en listas de espera para el total de plazas que se ofertan en las distintas titulaciones de las universidades públicas de Andalucía para el próximo curso académico 2025/2026.

Según la situación de cada solicitante, el sistema informático del Distrito Único Andaluz indica los diferentes pasos recomendados u obligatorios que deberá realizar en el procedimiento de admisión.

Con carácter general, el sistema del Distrito Único Andaluz entenderá que, si el interesado no realiza confirmación ni reserva de plaza, no desea seguir en el procedimiento y quedará excluido del proceso, pasando su plaza a otra persona de la lista de espera.

La segunda adjudicación se producirá el 16 de julio y se prolongará hasta el 20 de julio, y a continuación, se celebrarán cinco resultas, en las que se asignarán aquellas plazas que se queden vacantes en los procesos anteriores. Éstas durarán desde el 24 de julio hasta el 8 de octubre.